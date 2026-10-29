வேலூர் அருகே பயங்கர வெடிவிபத்து - தரைமட்டமான வெடிமருந்து குடோன்
8 நாட்களில் மாவட்டத்தில் மீண்டும் ஒரு வெடிவிபத்து ஏற்பட்டிருப்பது பொதுமக்களிடையே அச்சத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 29, 2026 at 6:25 PM IST
வேலூர்: கே.வி.குப்பத்தை அடுத்த அர்ஜுனாபுரம் பகுதியில், நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட பயங்கர வெடிவிபத்தில், வெடிமருந்து குடோன் முழுவதுமாக இடிந்து தரைமட்டமானது. இந்த விபத்தில் குடோன் அருகே கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த கன்றுக்குட்டி உயிரிழந்ததுடன், அப்பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த 3 மினி வேன்களும் சேதமடைந்தன. இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம், கே.வி.குப்பம் அருகே உள்ள அர்ஜுனாபுரம் பகுதியில் பத்மநாபன் என்பவருக்குச் சொந்தமான வெடிமருந்து குடோன் உள்ளது. இந்தக் குடோனில் வெடிமருந்துகள் இருப்பில் இல்லாத நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு காட்பாடி பகுதியில் சட்ட விரோதமாகப் பட்டாசு தயாரிக்கப்படுவதாக போலீசாருக்குத் தகவல் கிடைத்துள்ளது.
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அதன்பேரில் அங்கு சென்ற போலீசார், பட்டாசு தயாரிக்கத் தேவையான மூலப்பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர். வழக்கின் ஒரு பகுதியாகப் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மூலப்பொருட்கள், அர்ஜுனாபுரத்தில் உள்ள பத்மநாபனுக்குச் சொந்தமான வெடிமருந்து குடோனில் வைக்கப்பட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று நள்ளிரவு குடோனில் திடீரென வெடிவிபத்து ஏற்பட்டு, வெடிமருந்து மூலப்பொருட்கள் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்துச் சிதறின. இதனால், சுற்றுவட்டாரப் பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இந்த வெடிவிபத்து காரணமாக, குடோன் கட்டிடம் முழுவதுமாக இடிந்து தரைமட்டமானது. மேலும், குடோன் அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த 3 மினி வேன்களும் சேதமடைந்தன.
வெடிவிபத்தின் தாக்கத்தால், குடோனில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்ட கதவு உள்ளிட்ட பொருட்கள், அங்கு கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த கன்றுக்குட்டியின் மீது விழுந்ததாக தெரிகிறது. இதில், படுகாயம் அடைந்த கன்றுக்குட்டி உயிரிழந்தது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர், குடோனில் யாரேனும் சிக்கியுள்ளனரா என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இந்த வெடிவிபத்து குறித்து கே.வி.குப்பம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். வெடிவிபத்து ஏற்பட்டதற்கான காரணம், குடோனில் வைக்கப்பட்டிருந்த மூலப்பொருட்களின் தன்மை மற்றும் அவற்றின் அளவு உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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கடந்த 21-ஆம் தேதி, வேலூர் மாவட்டம், அணைக்கட்டு அப்புக்கல் சாலையில் உள்ள ஒரு பட்டாசுத் தொழிற்சாலையில் வெடிவிபத்து ஏற்பட்டது. 8 நாட்களில் மாவட்டத்தில் மீண்டும் ஒரு வெடிவிபத்து ஏற்பட்டிருப்பது பொதுமக்களிடையே அச்சத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.