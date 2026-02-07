ETV Bharat / state

வேலூரில் தவெக பொதுக்கூட்டம்: காவல்துறை அனுமதி?

பொதுமக்கள் மற்றும் கட்சி தொண்டர்களின் வசதிக்காக 3 இடங்களில் வாகன நிறுத்தத்திற்காக இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தவெக பொதுக்கூட்டம் நடக்க உள்ள இடம்
தவெக பொதுக்கூட்டம் நடக்க உள்ள இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 7, 2026 at 7:32 PM IST

வேலூர்: பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதி விஜய் பங்கேற்றும் பொதுக்கூட்டத்துக்கு வேலூர் மாவட்ட காவல்துறை அனுமதி வழங்கி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

தமிழக வெற்றிக்கழகம் தலைவர் நடிகர் விஜய் பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்டம் வருகிற பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதி வேலூர் மாவட்டத்தில் நடத்த அக்கட்சி நிர்வாகிகள் முன்னேற்பாடுகளை செய்து வருகிறார்கள். மேலும் கூட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்க கோரி தவெக நிர்வாகிகள் வேலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில் தவெக பொதுக்கூட்டத்திற்கு வேலூர் மாவட்ட காவல் துறை சார்பில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஏற்கனவே பிப்ரவரி மாதம் இறுதி வாரத்தில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் என்று தவெக தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதி என்று அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த பொதுக்கூட்டமானது வேலூர் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியை உள்ளடக்கிய அகரம்சேரி பகுதியில் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக சுமார் 25 ஏக்கர் பரப்பளவில் பிரம்மாண்ட மைதானம் தயாராகி வருகிறது. பொதுமக்கள் மற்றும் கட்சி தொண்டர்களின் வசதிக்காக 3 இடங்களில் வாகன நிறுத்தத்திற்காக தனியாக இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இதற்கிடையே பொதுக்கூட்டத்தை முன்னிட்டு பேனர், பிளக்ஸ், கட்சி கொடி உள்ளிட்டவற்றை அமைக்க அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் காவல் துறையிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

