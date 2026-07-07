பள்ளிக்குச் செல்ல மறுத்த மாணவனை அன்புடன் சமாதானப்படுத்திய வேலூர் கலெக்டர்
ரயில்வே மேம்பால கட்டுமானப் பணிகளை ஆய்வு செய்ய வந்த ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ், மாணவனை சமாதானப்படுத்தி பள்ளிக்கு அனுப்பிய செயல் பொதுமக்கள் மத்தியில் பாராட்டை பெற்றது.
Published : July 7, 2026 at 5:42 PM IST
வேலூர்: பள்ளிக்கு செல்ல மறுத்த மாணவனை அன்புடன் சமாதானப்படுத்திய வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் செயல் பொதுமக்களின் வெகுவான பாராட்டை பெற்றது.
வேலூர் மாவட்டம், மாங்காய் மண்டி அருகே உள்ள ரயில்வே கடவுப்பாதையில் நடைபெற்று வரும் ரயில்வே மேம்பால கட்டுமானப் பணிகளை, வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ் இன்று திடீரென நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். அப்போது சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளுடன் மேம்பால கட்டுமானப் பணிகளின் தற்போதைய முன்னேற்றம் குறித்து கேட்டறிந்து, பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக விரைந்து முடிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தினார்.
இந்த ஆய்வின் போது, அப்பகுதியில் வசிக்கும் ஒரு பள்ளி மாணவனை ஆட்சியர் சந்தித்தார். தனியார் பள்ளியில் பயிலும் அந்த மாணவன், குடும்பச் சூழ்நிலையால் தாய், தந்தையிடமிருந்து பிரிந்து தனது பாட்டியின் பராமரிப்பில் வளர்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் இன்று பள்ளிக்கு செல்ல மறுத்து அடம்பிடித்துக் கொண்டிருந்த அந்த மாணவன் ஆதவனை, மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ் மிகவும் அன்பாகவும் பொறுமையாகவும் பேசி, கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்து பள்ளிக்குச் செல்லுமாறு அறிவுரை வழங்கினார்.
மேலும் அந்த மாணவனின் உறவினர், கலெக்டரிடம் பள்ளிக்கு செல்லாதது குறித்து முறையிட்டபோது, ”மாணவனை அடிக்கக்கூடாது என்றும், அன்புடன் பேசி பள்ளிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்” என்றும் அறிவுரை கூறினார். ஆரம்பத்தில் பள்ளிக்குச் செல்ல முடியாது என மறுத்த மாணவனை, ஆட்சியர் அவரது பாட்டியுடன் இணைந்து தொடர்ந்து சமாதானப்படுத்தினார்.
இறுதியில் அந்த மாணவனின் மனதை மாற்றி பள்ளிக்குச் செல்ல மாவட்ட ஆட்சியர் சம்மதிக்க வைத்தார். தமது அதிகாரப் பொறுப்பைத் தாண்டி, ஒரு மாணவனின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு மாவட்ட ஆட்சியர் மனிதநேயத்துடனும், அக்கறையுடனும் நடந்துகொண்ட இந்த நிகழ்வு, அங்கிருந்த பொதுமக்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
ஒருபுறம் மாவட்டத்தின் முக்கிய உள்கட்டமைப்புத் திட்டமான ரயில்வே மேம்பாலப் பணிகளை ஆய்வு செய்த ஆட்சியர், மறுபுறம் பள்ளிக்குச் செல்ல மறுத்த மாணவனை அன்புடன் சமாதானப்படுத்தி கல்விப் பாதைக்கு திரும்ப வைத்தார். இந்த நிகழ்வு அவரது மனிதநேய அணுகுமுறைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளதாக பொதுமக்கள் பாராட்டினார்.