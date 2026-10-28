பீர் பாட்டிலுக்கு கூடுதல் கட்டணம் - ரூ. 1 கோடி அபராதம் விதித்து கடையை மூட நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!
பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூ. 4,000 இழப்பீடு வழங்க வேலூர் மாவட்ட நுகர்வோர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 1:10 PM IST
வேலூர்: பீர் பாட்டிலுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையைவிட கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்த புகாரில், சம்பந்தப்பட்ட டாஸ்மாக் கடையை மூடவும், விற்பனையாளர் மற்றும் மாவட்ட மேலாளர் தரப்பில் ரூ. 1 கோடியை அபராதமாக செலுத்தவும் வேலூர் மாவட்ட நுகர்வோர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை ஸ்கடர் குடியிருப்பைச் சேர்ந்த சக்திவேல் (வயது 28) என்பவர் கடந்த மார்ச் மாதம் பாலாறு மேம்பாலம் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் கடைக்குச் சென்றுள்ளார். அப்போது, தலா ரூ. 170 விலையுள்ள மூன்று பீர் பாட்டில்களை வாங்கியுள்ளார். இதற்கான மொத்தத் தொகை ரூ. 510 ஆகும். ஆனால், அவரிடம் ரூ. 570 வசூலிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால், ஒரு பீர் பாட்டிலுக்கு ரூ. 20 வீதம், மொத்தம் ரூ. 60 கூடுதலாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து சக்திவேல், கடந்த மே 12ஆம் தேதி வேலூர் மாவட்ட நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை நீதிபதி மீனாட்சி சுந்தரம் தலைமையிலான அமர்வு விசாரித்து வந்தது. இந்நிலையில், நேற்று (அக்டோபர் 27) நடைபெற்ற இறுதி விசாரணையில், பீர் பாட்டில்களுக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, இந்த வழக்கு தொடர்பாக நுகர்வோர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. நீதிபதிகள் தீர்ப்பின்படி, சம்பந்தப்பட்ட டாஸ்மாக் கடையை உடனடியாக மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல், விற்பனையாளர் மற்றும் மாவட்ட மேலாளர் தரப்பிற்கு ரூ. 1 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
விதிக்கப்பட்ட அபராதத் தொகையை முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு வழங்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் போதை மறுவாழ்வு மையங்களை அமைக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு அறிவுறுத்தியதுடன், பாதிக்கப்பட்ட சக்திவேலுக்கு இழப்பீடாக ரூ. 3,000, வழக்குச் செலவுக்காக ரூ. 1,000 என மொத்தம் ரூ. 4,000 வழங்க உத்தரவிடப்பட்டதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெரும்பாலான டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக பணம் பெறுவதாக புகார் எழுந்துவரும் நிலையில், தற்போது அது தொடர்புடைய வழக்கில் நுகர்வோர் நீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கும் தீர்ப்பு கவனம் பெற்று வருகிறது.