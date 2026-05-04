வேலூர் தொகுதி: கார்த்திகேயனின் கோட்டையைத் தகர்க்குமா அதிமுக?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: வேலூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் கார்த்திகேயன், அதிமுக தரப்பில் எஸ்.ஆர்.கே. அப்பு, நாதக-வின் சோனியா, தவெக-வில் இருந்து எம்.எம். வினோத் கண்ணன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 3:13 AM IST
வேலூர்: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், மாவட்டத் தலைநகரான வேலூர் தொகுதியின் தற்போதைய விறுவிறுப்பான நிலவரம் குறித்து இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை, வேலூர் தொகுதி ஒரு முக்கியப் போர் மைதானமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. திமுகவின் கோட்டையாகக் கருதப்படும் இத்தொகுதியில், இம்முறை மும்முனைப் போட்டி நிலவுவதால் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.
வேலூர் மாநகரப் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 63 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்தத் தேர்தலில் இங்கு 88 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளது. நகர்ப்புற வாக்காளர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
கள நிலவரத்தைப் பொறுத்தவரை, திமுக வேட்பாளர் பி. கார்த்திகேயனுக்கும், அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.ஆர்.கே. அப்புவுக்கும் இடையேதான் நேரடி மல்லுக்கட்டு காணப்படுகிறது. கார்த்திகேயன் ஏற்கனவே இரண்டு முறை இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
திமுக வேட்பாளர் கார்த்திகேயன், ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் வேலூர் நகரில் செய்யப்பட்ட வளர்ச்சிப் பணிகள் மற்றும் மாநகராட்சி நலத்திட்டங்களை முன்னிறுத்தி வாக்கு சேகரித்துள்ளார். சிறுபான்மையின மக்களின் வாக்குகள் இவருக்குப் பெரும் பலமாக உள்ளது.
அதிமுகவைப் பொறுத்தவரை, நகரில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் குடிநீர் பிரச்சினைகளை மையமாக வைத்துப் பிரச்சாரம் செய்தது. கடந்த முறை இழந்த வெற்றியை மீண்டும் பெற அதிமுகவினர் தீவிரமாகப் பணியாற்றியுள்ளனர்.
இத்தொகுதியின் முக்கியத் திருப்பமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் எம்.எம். வினோத் கண்ணன் களம் கண்டுள்ளார். விஜய்யின் அரசியல் வருகை, வேலூர் நகர்ப்புற இளைஞர்களிடையே ஏற்படுத்திய தாக்கம் முடிவுகளில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் எனக் கணிக்கப்படுகிறது.
கடந்த 2016 மற்றும் 2021 தேர்தல்களில் திமுகவின் கார்த்திகேயன் இத்தொகுதியில் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றார். குறிப்பாக 2021-ல் அவர் சுமார் 9,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அந்த வெற்றியைத் தக்கவைக்க திமுக இம்முறை பெரும் சவாலைச் சந்தித்து வருகிறது.
அதேபோல், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் களம் கண்டுள்ள சோனியா மற்றும் பிற வேட்பாளர்களும் கணிசமான வாக்குகளைப் பிரிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, வேலூர் கோட்டை மற்றும் சுற்றுலா மேம்பாடு தொடர்பான கோரிக்கைகள் இந்தத் தேர்தலில் முக்கியப் பிரதிபலிப்பாக இருக்கும்.
முடிவாக, வேலூர் தொகுதியில் நிலவும் இந்த விறுவிறுப்பான மும்முனைப் போட்டியில் யார் முந்தப்போகிறார்கள் என்பது இன்று மாலை வெளியாகும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளின் மூலம் உறுதியாகிவிடும்.