தேர்தல் பணிகளில் அதிகாரிகள் நடுநிலையுடன் செயல்பட வேண்டும் – வேலூர் ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமி
வேலூரில் இதுவரை ரூ.1 கோடி பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அதில் உரிய ஆவணங்கள் இருந்ததால் ரூ.78 லட்சம் உரியவர்களிடம் திருப்பி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார்.
Published : March 28, 2026 at 5:24 PM IST
வேலூர்: தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகள் நடுநிலையுடன் செயல்பட வேண்டுமென வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் களம் பரபரப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து, ஒருபுறம் அரசியல் கட்சிகளும், மறுபுறம் தேர்தல் அதிகாரிகளும் பம்பரமாக சுழன்று வருகின்றனர். குறிப்பாக, தேர்தல் பணிகளை பார்வையிட பொது பார்வையாளர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சிகளும் தேர்தல் அதிகாரியும், அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியுமான அதிகாரி தலைமையில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், வேலூர் மாவட்டம் சாய்நாதபுரத்தில் அமைந்துள்ள தனபாக்கியம் கிருஷ்ணசாமி மகளிர் கல்லூரியில், தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலர்கள் மற்றும் வாக்குசாவடி பணியாளர்களுக்கான முதற்கட்ட பயிற்சி இன்று (மார்ச் 28) நடைபெற்றது. அந்த பயிற்சியை நேரில் பார்வையிட்ட வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடிய அவர், “தேர்தல் என்பது ஜனநாயகத்தின் முக்கிய அங்கமாகும். அது நியாயமாகவும், சீராகவும் நடைபெறுவது மிகவும் அவசியம். அதற்காக தேர்தல் ஆணையத்தின் அனைத்து வழிகாட்டுதல்களையும் கடைபிடித்து பணியாற்ற வேண்டும்” என்று அறிவுறுத்தினார்.
இதேபோல, காட்பாடி டான் பாஸ்கோ பள்ளி, பள்ளிகொண்டா சிக் ஷா கேந்திரா பள்ளி, குடியாத்தம் கே.எம்.ஜி கலைக்கல்லூரி, குடியாத்தம் திருவள்ளுவர் மேல்நிலைப்பள்ளி உள்ளிட்ட மொத்தம் 5 இடங்களில் இந்த பயிற்சி நடைபெற்றது. மேலும் வேலூர், காட்பாடி, அணைக்கட்டு, குடியாத்தம், கேவிக்குப்பம் ஆகிய 5 சட்டமன்ற தொகுதிகளை சேர்ந்த மொத்தம் 6,848 பேருக்கு இந்த முதற்கட்ட பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமி, “தேர்தல் பயிற்சி மாலை 4 மணி வரை நடைபெறும். மகப்பேறு காலம் அல்லது உடல்நலக் குறைவு போன்ற காரணங்களுக்காக சிலருக்கு தேர்தல் பணியில் விலக்கு அளிக்கப்படும். ஆனால், சரியான காரணமின்றி பயிற்சியை புறக்கணிப்பவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “தேர்தலை முன்னிட்டு இதுவரை வேலூர் மாவட்டத்தில் சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் ரூ.78 லட்சத்திற்கு உரிய ஆவணங்கள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதால், அந்த தொகை உரியவர்களிடம் திருப்பி வழங்கப்பட்டது” என்று தெரிவித்தார்.