வேலூர் மாவட்டம் ஏஐ தொழில்நுட்ப உதவியுடன் மேம்படுத்தப்படும்: புதிய ஆட்சியர் லீமா அலெக்ஸ் உறுதி

வேலூர் மாவட்ட வளர்ச்சி மற்றும் நிர்வாக மேம்பாட்டிற்காக பொதுமக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பல்வேறு துறைகளின் நிபுணர்கள் தங்களது ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும் என ஆட்சியர் லீமா அலெக்ஸ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

வேலூர் ஆட்சியர் லீமா அலெக்ஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 1, 2026 at 9:29 AM IST

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டத்தின் புதிய மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றுள்ள லீமா அலெக்ஸ், மாவட்ட வளர்ச்சி மற்றும் நிர்வாக மேம்பாட்டில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டை ஆராய்ந்து, செயல்படுத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நேற்று (மே 31) நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், புதிய ஆட்சியர் லீமா அலெக்ஸிடம் முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சியர் பொறுப்புகளை ஒப்படைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, அரசு கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டு, தனது மக்கள் பணியை தொடங்கினார் லீமா அலெக்ஸ்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், “வேலூர் மாவட்டத்தில் அனைத்துத் துறைகளுக்கும் சமமான முன்னுரிமை வழங்கி, வெளிப்படையான மற்றும் சிறப்பான நல்லாட்சியை உருவாக்குவதே எனது முதன்மை நோக்கமாகும்.

மேலும், மாவட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் பங்களிப்பை கருத்தில் கொண்டு, மாவட்ட நிர்வாகத்தின் பல்வேறு செயல்பாடுகளிலும் அதன் சாத்தியக்கூறுகள் ஆராயப்படும். ஏற்கனவே நிர்வாகத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் சில பணிகள் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அந்த அனுபவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு மாவட்ட நிர்வாகத்திலும் புதிய தொழில்நுட்ப முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசுகையில், “பொதுமக்களின் குறைதீர்ப்பு மனுக்களை பெறுதல், கண்காணித்தல் மற்றும் விரைவாக தீர்வு காணுதல் போன்ற செயல்முறைகளை மேலும் எளிமைப்படுத்தவும், முறைப்படுத்தவும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதற்கான திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதேபோல, வேலூர் மாவட்ட வளர்ச்சி மற்றும் நிர்வாக மேம்பாட்டிற்காக பொதுமக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பல்வேறு துறைகளின் நிபுணர்கள் தங்களது ஆலோசனைகள் மற்றும் கருத்துக்களை வழங்க வேண்டும். அவ்வாறு மக்கள் மற்றும் நிபுணர்கள் அளிக்கும் பயனுள்ள ஆலோசனைகளை ஏற்று செயல்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் எப்போதும் தயாராக உள்ளது” என உறுதிப்பட தெரிவித்தார்.

புதிய ஆட்சியரின் இந்த அறிவிப்பானது, வேலூர் மாவட்டம் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த நவீன நிர்வாகத்தை நோக்கி நகரும் என்ற எதிர்பார்ப்பை பொதுமக்களிடையே ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் புதிதாக அமைந்த தவெக அரசு அமைச்சரவையில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்திற்கு என்றே பிரத்யேக துறையை உருவாக்கி இருக்கிறது. அதன்படி, செயற்கை நுன்ணறிவு, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சராக ஆர்.குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

