கனமழை எச்சரிக்கை: மருத்துவர்களுக்கு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அதிரடி உத்தரவு
வேலூர் மாவட்டத்துக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நாட்களில், காய்ச்சல் தடுப்பு மற்றும் தீவிர சிகிச்சை பணிகளா மேற்கொள்ளும் மருத்துவர்கள் விடுப்பு எடுக்கக்கூடாது என ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : November 27, 2025 at 4:56 PM IST
வேலூர்: வேலூரில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தவிர்க்கவே முடியாத காரணங்களை தவிர, பிற பணிகளுக்காக வெளியே வரக்கூடாது என மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலெட்சுமி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் ‘டித்வா’ (Ditwah) புயலாக வலுப்பெறும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்த புயல் வட தமிழகம், புதுச்சேரி நோக்கி நகர வாய்ப்புள்ளதால், தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்யு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், வருகிற 29,30 ஆகிய இரு தினங்களில் வேலூர் மாவட்டத்திற்கு மிக கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலெட்சுமி தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் சத்துவாச்சாரியில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சிவசுப்பிரமணியன், நெடுஞ்சாலைத் துறை, சுகாதாரத் துறை, காவல் துறை உள்ளிட்ட பல துறைகளைச் சார்ந்த அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.
கூட்டத்தில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலெட்சுமி, "கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள தேதிகளில் மக்கள் பதற்றமடைய தேவையில்லை. தவிர்க்கவே முடியாத காரணங்களை தவிர, பிற பணிகளுக்காக பொதுமக்கள் வெளியே வரக்கூடாது. பயணங்கள் மேற்கொள்வதையும் அவர்கள் தவிர்ப்பது நல்லது. கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நாட்களில், காய்ச்சல் தடுப்பு மற்றும் தீவிர சிகிச்சை பணிகளை மேற்கொள்ளும் மருத்துவர்கள் விடுப்பு எடுக்கக்கூடாது.
நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள், மழையின்போது சாலைகளில் விழும் மரங்களை அப்புறப்படுத்தி மக்களை பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்கவைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பொதுமக்களுக்குத் தேவையான உணவு, அரிசி மற்றும் அடிப்படை தேவைகள் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், மழைக்காலங்களில் ஏரி, அணை மற்றும் கால்வாய்களை சேதப்படுத்துபவர்கள் மீது சட்டபடியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அரசு அறிவிப்புகளை மக்கள் தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும்" அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
அதிகாரிகளுக்கு ஆட்சியரின் அறிவுறுத்தல்கள்
- மிக கனமழை காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்களை கண்டறிந்து அவர்களை மேடான பகுதிகளில் தங்கவைக்க வேண்டும்.
- அனைத்து துறை அலுவலர்களும் வருகிற 29 மற்றும் 30 ஆகிய இரு தினங்களும் தங்களது தலைமையிடத்திலேயே தங்கியிருந்து மழையின் நிலையினை கண்காணித்து பாதிப்பு ஏற்படும்போது உடனடியாக சீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- ஊரக வளர்ச்சித் துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் மணல் மூட்டைகளை போதிய அளவில் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
- ஒவ்வொரு ஊராட்சி ஒன்றியத்திலும் குறைந்தபட்சம் 500 மணல் மூட்டைகள் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும்.
- தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக மண்டல மேலாளர் 5கிலோ அளவு கொண்ட அரிசி பைகள் மற்றும் இதர மளிகை பொருட்களை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
- கனமழை காரணமாக பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படும் போது அவர்கள் மீட்டு தங்க வைப்பதற்கு ஏதுவாக அனைத்து பள்ளிகள் மற்றும் திருமண மண்டபங்கள் ஆகியவற்றினை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
- மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் போதிய அளவில் ஜெனரேட்டர்கள் இருப்பில் உள்ளதையும், அவைகளின் இயக்கம் குறித்தும் தணிக்கை செய்து தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
- அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ள நோயாளிகள் மின்தடையினால் பாதிக்காதவாறு, ஜெனரேட்டர்கள் இயங்குவதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.
- அனைத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் மின்தடை காரணமாக பாதிப்பு ஏற்படாதவாறு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- மின்வாரியத்தின் சார்பில் மிக கனமழை காரணமாக மின்கம்பங்கள் மற்றும் மின்மாற்றிகளில் பாதிப்பு ஏற்படும் போது உடனடியாக சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள போதிய அளவில் மின்கம்பங்கள் மற்றும் மின்மாற்றிகள் ஆகியவற்றுடன் களப்பணியாளர்களை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
- மிக கனமழை காரணமாக ஏற்படும் மின்தடைகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்து மின்விநியோகத்தினை சீரமைக்க வேண்டும்.
- மாநகராட்சி சார்பில் கன்சால்பேட்டை மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் சென்ற முறை பாதிக்கப்பட்டது. தற்போது அங்கு வசிக்கும் பொதுமக்கள் தற்போது பெய்யும் கனமழை காரணமாக பாதிக்கப்படாதவாறு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- மழையின் காரணமாக சாலைகள், தெருக்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் தேங்கும் மழைநீரினால் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ள காரணத்தினால், மேற்படி தேங்கும் மழைநீரினை உடனடியாக அகற்றி வேண்டும்.
- தீயணைப்பு துறையினர் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து பொதுமக்களை மீட்பதற்கான அவர்களது துறையின் மூலம் உள்ள அனைத்து உபகரணங்களையும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
- கால்நடை பராமரிப்பு துறையின் சார்பில் மிக கனமழை காரணமாக கால்நடைகளுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாதவாறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.