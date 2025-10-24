அக்காவுக்காக காத்திருந்த தம்பிக்கு நேர்ந்த பரிதாபம்! பார்ப்போரை கண்கலங்க வைத்த சிறுமியின் கதறல்!
ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் கட்டிட பணிகளுக்காக தோண்டப்பட்ட குழியில் மழை நீர் தேங்கியிருந்த நிலையில் 4 வயது சிறுவன் அதில் தவறி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 24, 2025 at 12:36 PM IST
வேலூர்: பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பும் அக்காவிற்காக காத்திருந்த 4 வயது சிறுவன், விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது அருகிலிருந்த மழைநீர் நிரம்பிய குழிக்குள் விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காட்பாடியை அடுத்து மேல்பாடி ஊராட்சிக்குட்டபட்ட பகுதியாக இருந்த அம்மார்பள்ளி, சமீபத்தில் தனி ஊராட்சியாக உருவாக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து அங்கு ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டுமான பணிகள் கடந்த சில நாட்களாக நடைபெற்று வருகிறது. முதற்கட்ட பணியாக கட்டட அடித்தளத்திற்காக ஆழமான குழிகள் தோண்டப்பட்டன. வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக கடந்த ஒரு வாரமாக கனமழை பெய்ததால் கட்டுமான பணிகள் பாதியிலேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. மேலும் அந்த குழிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது.
அம்மார்பள்ளி ஊராட்சியைச் சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளி குப்பன் என்பவர் தனது மனைவி, மகள் மற்றும் மகனுடன் தற்போது கட்டப்பட்டு வரும் ஊராட்சி மன்ற அலுவலக பகுதிக்கு அருகே வசித்து வருகிறார். நேற்று (அக்.23) குப்பனின் மகள் பள்ளிக்கு சென்றிருந்த நிலையில் அவரது 4 வயது மகன் அக்காவை எதிர்பார்த்தபடி வீட்டுக்கு வெளியே விளையாடிக் கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போது கட்டட பணிக்காக தோண்டப்பட்டிருந்த குழியில் தண்ணீர் தேங்கியிருப்பதை பார்த்து அருகில் சென்றபோது தவறி குழிக்குள் விழுந்ததாக தெரிகிறது.
வெளியே விளையாடிக் கொண்டிருந்த மகனை நீண்ட நேரமாக காணாததால் தாய் தேடி வந்துள்ளார். அப்போது அருகிலிருந்த குழிகளுக்குள் தேங்கியிருந்த தண்ணீரில் சிறுவனின் கை மட்டும் தெரிந்தபடி மிதந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். இதையடுத்து அக்கம்பக்கத்தினர் உதவியுடன் சிறுவனை மீட்டு அருகிலிருந்த மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் சிறுவன் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறிவிட்டனர்.
|இதையும் படிங்க: 2025 -26ஆம் கல்வியாண்டில் ஆர்.டி.இ திட்டத்தின்கீழ் மாணவர் சேர்க்கைக்கான தேதி அறிவிப்பு!
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த மேல்பாடி காவல்துறையினர் சிறுவனின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதனிடையே, உயிரிழந்த சிறுவனின் அக்கா, “எழுந்திரு.. எழுந்திரு..” என கண்ணீருடன் எழுப்ப முயலும் வீடியோ காட்சி இணையத்தில் வெளியாகி பார்ப்பவர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இச்சம்பவம் குறித்து வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “மேல்பாடி அம்மார்பள்ளி ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் கட்டும் பணியானது தற்போதுதான் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது நடந்த இந்த துயரச் சம்பவம் குறித்து எங்கள் துறைக்கு தகவல் கிடைத்தவுடன் உடனடியாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மழைநீரால் நிரம்பிய பள்ளம் பாதுகாப்பு வேலி இல்லாமல் இருந்துள்ளது. இதுபோன்ற இடங்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் கட்டாயமாக செய்யப்பட வேண்டும். ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர் மீது அலட்சிய குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ள நிலையில், விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. தவறுகள் உறுதி செய்யப்பட்டால், தேவையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.