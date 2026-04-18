தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: வேலூர் கோட்டையை கைப்பற்ற போவது யார்?
வேலுார் தொகுதியை பொறுத்தவரை புதிதாக களம் காணும் விஜய்யின் தவெக, அதிக அளவில் வாக்குகளை பிரிக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது. நாம் தமிழரும் ஓரளவுக்கு கணிசமாக வாக்குகளை பெறும்
Published : April 18, 2026 at 5:26 PM IST
சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில தினங்களே உள்ள நிலையில், இன்று வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகள் மற்றும் கள நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
வேலூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. வேலூர், காட்பாடி, அணைக்கட்டு, குடியாத்தம் (தனி), கீழ்வைத்தியான்குப்பம் (தனி) ஆகிய தொகுதிகள் வேலூர் மாவட்டத்துக்குள் அடங்கி இருக்கின்றன.
இதில் வேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 1,01,554 ஆண் வாக்காளர்கள், 1,09, 460 பெண் வாக்காளர்கள், 49 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,11, 063 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
வேலூர் தொகுதியில் 1952 முதல் 2021 வரை சட்டமன்றத் தேர்தலில் 4 முறை காங்கிரஸும், 7 முறை திமுகவும், 2 முறை அதிமுகவும், 2 முறை தமாகாவும், ஒரு முறை சுயேட்சையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
இதன் அடிப்படையில் பார்த்தால், இதுவரை வேலுார் தொகுதி திமுகவின் கோட்டையாகவே இருந்து வந்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, கடந்த 2 தேர்தல்களிலும் திமுகவே வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இந்த சூழலில், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் 3வது முறையாக வேலுார் கோட்டையை கைப்பற்றும் வகையில், சிட்டிங் எம்எல்ஏ கார்த்திகேயனை மீண்டும் வேட்பாளராக திமுக தலைமை களத்தில் இறக்கியுள்ளது.
ஆனால், இந்த முறை எப்படியாவது வேலூர் அரியணையில் இருந்து திமுகவை அகற்றியே தீர வேண்டும் என்ற முனைப்பில் மாவட்ட செயலாளரான அப்புவை, அதிமுக 2வது முறையாக களமிறக்கியுள்ளது.
திமுக, அதிமுகவை தவிர, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சோனியா, தவெக தரப்பில் வினோத் கண்ணன் ஆகியோர் முக்கிய வேட்பாளர்களாக களத்தில் உள்ளனர்.
மேலும், சுயேட்சைகளை சேர்த்தால் மொத்தமாக வேலுார் தொகுதியில் 15 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.
வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?
வேலுார் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக ஆகிய கட்சிகளுக்கு இடையே 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது.
புதிதாக களம் காணும் விஜய்யின் தவெக, அதிக அளவில் வாக்குகளை பிரிக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது. நாம் தமிழரும் ஓரளவுக்கு கணிசமாக வாக்குகளை பெறும்.
தொகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கும் 2,11, 063 வாக்காளர்களில் 70 ஆயிரம் முதல் 80 ஆயிரம் வரையிலான ஓட்டுகளை பெறுபவர்கள், வெற்றி வாய்ப்பினை பெறுவதற்கான சாத்தியம் அதிகம் உள்ளது. எனவே, வேலூர் தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு என்பது மே 4-ஆம் தேதிதான் தெரியவரும்.
தொகுதியில் முதலியார், யாதவர் சமூகத்தினர் பெருமளவிலும், அதற்கு அடுத்தபடியாக தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் சமூகத்தினரும் உள்ளனர்.
காட்பாடி தொகுதி
வேலூரில் ஆந்திர மாநில எல்லையில் அமைந்துள்ளது காட்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி. இந்த தொகுதியின் எண் 40. இந்த தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 2,25, 809 ஆகும். இவர்களில் ஆண்கள் 1,08,863, பெண்கள் 1,16,914, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 32 பேர் அடங்குவர்.
தொகுதி சிறப்புகள்
வேலூர் மாவட்டத்தின் முக்கிய ரயில்வே சந்திப்பு காட்பாடி ஆகும். இங்கு புகழ்பெற்ற விஐடி பல்கலைக்கழகம், திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட ஏராளமான கல்லூரிகள் இருக்கின்றன. பீடி சுற்றுதல், விவசாயம் முக்கிய தொழில்களாக உள்ளன.
காட்பாடி தொகுதியில் வன்னியர் சமூகத்தினர் 40 சதவீதம், முதலியார் 20 சதவீதம், தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் 10 சதவீதம், இதர சமூகத்தினர் 30 சதவீதம் உள்ளனர்.
இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் இத்தொகுதியின் சிட்டிங் எம்எல்ஏம், நீர்வளத்துறை அமைச்சருமான கே. துரைமுருகன் போட்டியிடுகிறார். அவரை எதிர்த்து அதிமுக வேட்பாளர் ராமு களம் காண்கிறார்.
இவர்களை தவிர, நாதக வேட்பாளர் திருக்குமரன், தவெக வேட்பாளர் சுதாகர் ஆகியோர் களம் காண்கின்றனர். இங்கு திமுகவின் துரைமுருகன் 8 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அணைக்கட்டு தொகுதி
வேலூர் மாவட்டத்தில் பெருமளவில் ஊரகப் பகுதிகளையும், மலை கிராமங்களையும் கொண்ட தொகுதி அணைக்கட்டு.
புகழ்பெற்ற ஸ்ரீபுரம் தங்கக்கோயில், விரிஞ்சிபுரம் மார்க்கபந்தீஸ்வரர்கோயில், வேலூர் விமான நிலையம் ஆகியவை இந்த தொகுதியின் முக்கிய அடையாளங்களாக விளங்குகின்றன.
பென்னாத்தூர், பள்ளிக்கொண்டா, ஒடுகத்தூர் உள்ளிட்ட கிராம ஊராட்சிகள் இங்கு உள்ளன. பெரும்பாலும் விவசாயத்தை சார்ந்துள்ள தொகுதி அணைக்கட்டு தொகுதி.
இத்தொகுதியில் வன்னியர் சமூகத்தினர் பெருமளவில் உள்ளனர். ஆதிதிராவிடர், அருந்ததியர், முஸ்லிம்கள், முதலியார், நாயுடு, ரெட்டியார், செட்டியார், மலைவாழ் மக்கள், இதர சமூகத்தினும் கணிசமாக உள்ளனர்.
இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ ஏ.பி. நந்தகுமார், 3வது முறையாக போட்டியிடுகிறார். அவரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் த. வேலழகன் களமிறங்குகிறார். நாதக சார்பில் ம. ரவிக்குமாரும், தவெக சார்பில் வேல்முருகனும் போட்டியிடுகின்றனர்.
அணைக்கட்டு சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,13,833 ஆண் வாக்காளர்கள், 1,20, 863 பெண் வாக்காளர்கள், 42 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,34, 738 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
இந்த தொகுதியில், 1977 முதல் 2021 வரை நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், 6 முறை அதிமுகவும், 4 முறை திமுகவும், ஒரு முறை பாமகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இதன் அடிப்படையில், அணைக்கட்டு தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டையாகவே இருந்த நிலையில், கடந்த 2 தேர்தல்களிலும் திமுகவே வெற்றி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
குடியாத்தம் (தனி)
குடியாத்தம் (தனி) தொகுதியில் இந்த முறை திமுக கூட்டணியான தேமுதிகவுக்கும், அதிமுகவுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. தொகுதியை தக்க வைக்கும் முனைப்பில் திமுக கூட்டணியும், தொகுதியை கைப்பற்றும் முனைப்பில் அதிமுகவும் உள்ளன.
இந்த தேர்தலில் குடியாத்தம் (தனி) தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் தேமுதிக வேட்பாளராக கே.பி. பிரதாப் களமிறங்குகிறார்.
அதிமுக சார்பில் ஜி. பரிதா புருஷோத்தமன், தவெக சார்பில் சிந்து, நாதக சார்பில் ஜே. இமலன் ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள்.
1952ஆம் ஆண்டு முதல் தேர்தலை சந்தித்து வரும் இந்த தொகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 6 முறையும், காங்கிரஸ் 5 முறையும், திமுக 4 முறையும், அதிமுக 2 முறையும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
குடியாத்தம் (தனி) தொகுதியில் ஆண்கள் 1,22, 345, பெண்கள் 1,29,209, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 34 என மொத்தம் 2,51,588 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
கே.வி. குப்பம் (தனி)
வேலூர் மாவட்டத்தில் 45ஆம் எண் தொகுதியாக உள்ளது கீழ்வழித்துணையாங்குப்பம் (எ) கே.வி. குப்பம் சட்டமன்றத் தொகுதி.
2008 தொகுதி வரையறையின் போது குடியாத்தம் ஒன்றியத்தில் இருந்து 37 ஊராட்சிகள், காட்பாடி வட்டத்தில் இருந்த கே.வி. குப்பம் ஒன்றியத்தில் உள்ள 39 ஊராட்சிகளை ஒருங்கிணைத்து கே.வி. குப்பம் (தனி) தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது.
இத்தொகுதியில் விவசாயமே பிரதான தொழில் ஆகும். இங்குள்ள காவனூரில்தான் புகழ்பெற்ற வேலூர் சிஎம்சி மருத்துவமனையின் கிளை இயங்கி வருகிறது. மகாதேவர் மலைக்கோயில் இத்தொகுதியின் அடையாளமாக உள்ளது.
வன்னியர்கள், ஆதி திராவிடர்கள் இத்தொகுதியில் பெருமளவில் வசிக்கிறார்கள். முதலியார், நாயுடு உள்ளிட்ட சமூகத்தினரும் பரவலாக உள்ளனர்.
இந்த தொகுதியில் ஆண்கள் 1,04,458, பெண்கள் 1,08,985, மூன்றாம் பாலினத்தவர் - 8 என மொத்தம் 2,13,451 பேர் உள்ளனர்.
திமுக சார்பில் ராஜேஸ்வரி மோகன் காந்தி, அதிமுக கூட்டணியில் பூவை ஜெகன்மூர்த்தி, தவெக சார்பில் தென்றல் குமார், நாதக சார்பில் கலையேந்திரி ஆகியோர் முக்கிய வேட்பாளர்களாக களத்தில் உள்ளனர்.