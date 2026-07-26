வேலூர் விமான நிலையம் விரைவில் திறக்கப்படும்- மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் உறுதி
வேலூர் மாநகர் சங்கரன்பாளையத்தில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் பொதுமக்களுடன் கலந்து கொண்டு பிரதமரின் வானொலி உரையைக் கேட்டார்.
Published : July 26, 2026 at 3:46 PM IST
வேலூர்: மத்திய அரசின் அனைத்து துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு, நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள வேலூர் விமான நிலையத்தை விரைவில் திறப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்படும் என்று மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் உறுதி அளித்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ‘மனதின் குரல்’ (Mann Ki Baat) நிகழ்ச்சி, இன்று நாடு முழுவதும் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், வேலூர் மாநகர் சங்கரன்பாளையத்தில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் பொதுமக்களுடன் கலந்து கொண்டு பிரதமரின் வானொலி உரையைக் கேட்டார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து விளக்கம் அளித்தார்.
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அப்போது அவர் கூறுகையில், "கார்கில் வெற்றி தினத்தை முன்னிட்டு நாட்டிற்காக உயிர்த் தியாகம் செய்த வீரர்களுக்கும், போரில் பங்கேற்ற ராணுவ வீரர்களுக்கும் பிரதமர் மரியாதை செலுத்தியதுடன், அவர்களின் வீரத்தை உலகறியச் செய்ததாக தெரிவித்தார். சர்வதேச விளையாட்டு அரங்கில் இந்திய வீரர்கள் படைத்து வரும் சாதனைகள் குறித்து பிரதமர் மோடி பெருமிதத்துடன் எடுத்துரைத்ததாகவும் அவர் கூறினார்.
பாரா ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இந்திய வீரர்களின் சிறப்பான பங்களிப்பு, ஜப்பானில் நடைபெற்ற பேட்மிண்டன் போட்டியில் பி.வி. சிந்து பெற்ற வெற்றி உள்ளிட்ட பல்வேறு சாதனைகளை பிரதமர் மக்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், மரம் நடுதல், நீர் சேமிப்பு, உள்ளூர் பொருட்களை ஊக்குவித்தல், ‘vocal for local’ என்ற நோக்கில் இந்திய தயாரிப்புகளை சந்தைப்படுத்துதல், மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களை தேசிய மற்றும் உலக சந்தைகளுக்கு கொண்டு செல்வது போன்ற பல்வேறு சமூக மற்றும் பொருளாதார முயற்சிகளையும் பிரதமர் தனது ‘மனதின் குரல்’ நிகழ்ச்சியின் மூலம் மக்களிடம் எடுத்துரைத்து வருவதாகவும் அமைச்சர் எல். முருகன் தெரிவித்தார்.
விவசாயிகளின் நலனுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் அரசாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும், பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் மூலம் 11 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதியுதவி வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.
நீண்டகாலமாக செயல்படாமல் உள்ள வேலூர் சிறிய விமான நிலையம் எப்போது திறக்கப்படும் என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “வேலூர் விமான நிலையத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன.
இதுதொடர்பாக மத்திய விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சருடன் ஆலோசனை நடத்தி உள்ளேன். பணிகள் பெரும்பாலும் நிறைவடைந்துள்ளன. எஞ்சிய பணிகளையும் விரைந்து முடித்து, வேலூர் விமான நிலையத்தை விரைவில் திறப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் துரிதமாக மேற்கொள்ளப்படும்” என்று உறுதியளித்தார்.