தூத்துக்குடியில் வெள்ளையதேவன் பிறந்தநாள் விழா; தனித்தனியாக வந்த தவெக அமைச்சர்கள்
அமைச்சர் மதன் ராஜா சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக மணிமண்டப அரங்கத்திற்குள் இருந்தார். அதுவரை அவர் வந்த அரசு வாகனம் இயங்கி கொண்டிருந்தது.
Published : May 31, 2026 at 5:50 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற வெள்ளையதேவனின் பிறந்த நாள் விழாவுக்கு ஒரே மாவட்டத்தில் இருந்து 2 அமைச்சர்கள் தனித்தனியாக வந்து சென்றது, தவெக நிர்வாகிகள் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
ஆங்கிலேயருக்கு எதிராகத் தமிழகத்தில் நடந்த தொடக்க கால விடுதலைப் போரில் முக்கியப் பங்காற்றியவர் வெள்ளையதேவன். இவர் அந்நாளில் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போராடிய வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் படையில் வீரம் செறிந்த படைத் தளபதிகளில் ஒருவராகத் திகழ்ந்தார்.
|இதையும் படிங்க.. ஒரு வார்த்தை கூறியிருந்தால் தேமுதிகவுக்கு துணை முதல்வர் பதவி கிடைத்திருக்கும்; பிரேமலதா விஜயகாந்த் பெருமிதம்
சுதந்திர போராட்ட வீரர் வெள்ளையதேவனின் 257வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவருடைய மணிமண்டபம் அமைந்துள்ள தூத்துக்குடி மாவட்டம், வல்லநாட்டில் இன்று மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த 2 அமைச்சர்களும் தனித்தனியாக வந்தனர். முதலில் அமைச்சர் ஶ்ரீநாத் வருகை தந்து, வெள்ளையதேவனின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து விட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார்.
அவர் புறப்பட்டுச் சென்ற பிறகு ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் சிறு,குறு தொழில் துறை அமைச்சருமான மதன் ராஜாவின் கார் உள்ளே வந்தது. அமைச்சர் மதன் ராஜாவும் வெள்ளையதேவனின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்துவிட்டு சென்றார்.
அமைச்சர்கள் இருவரும் தனித்தனியாக வருகை தந்து மாலை அணிவித்த சம்பவம், தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் மத்தியிலும் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
அதுமட்டுமன்றி இரண்டாவதாக வந்த அமைச்சர் மதன் ராஜா, வெள்ளையதேவனின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்துவிட்டு அங்கு வந்திருந்த வெள்ளையதேவனின் வாரிசுகளுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவித்தார்.
அமைச்சர் மதன் ராஜா சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக மணிமண்டப அரங்கத்திற்குள் இருந்தார். அதுவரை அவர் வந்த அரசு வாகனம் இயங்கி கொண்டிருந்தது. இந்தியாவில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவி வரும் நிலையில், எரிபொருளை சிக்கனமாக பயன்படுத்துவதற்கு பிரதமர் மோடி பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறார். மேலும் தன்னுடன் பயணிக்கும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கையையும் பிரதமர் மோடி குறைத்துவிட்டார்.
|இதையும் படிங்க.. குழந்தைகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தவெக அரசு இன்னும் தவழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது; கோவை கு.ராமகிருஷ்ணன் விமர்சனம்
இந்நிலையில், அமைச்சர் மதன் ராஜாவின் கார் நீண்டநேரமாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது, அமைச்சர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. எனவே, எரிபொருள் சிக்கனம் தொடர்பாக, அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் தவெக நிர்வாகிகளுக்கு முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தல்களை வழங்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.