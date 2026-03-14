பரங்கிமலை - வேளச்சேரி இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை இன்று தொடக்கம்: 17 ஆண்டுகால காத்திருப்பு
எழும்பூர் ரயில் நிலைய மறுசீரமைப்பு பணிகளால் சென்னை புறநகர் மின்சார ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மாற்று வழித்தடமாக சென்னை கடற்கரை, பரங்கிமலை இடையேயான பறக்கும் ரயில் சேவை விளங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : March 14, 2026 at 6:10 PM IST
சென்னை: தென்சென்னை மக்களின் 17 ஆண்டுகால காத்திருப்புக்குப்பின் வேளச்சேரி -பரங்கிமலை இடையேயான ரயில் சேவை இன்று (மார்ச் 14) தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை கடற்கரை, பரங்கிமலை இடையே 43 ரயில் சேவையும், சென்னை கடற்கரை - வேளச்சேரி இடையே 2 ரயில் சேவையும், வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே 3 ரயில் சேவை என இரு மார்க்கத்திலும் இன்று முதல் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
இந்த ரயில் சேவை வேளச்சேரியில் இருந்து காலை 5:25 மணிக்கு தொடங்கி, பரங்கிமலைக்கு 5:45 மணிக்கு வந்தடைந்தது. இதேபோல் சென்னை கடற்கரையில் இருந்து காலை 5 மணிக்கு புறப்பட்ட புறநகர் ரயில் காலை 6:05 மணிக்கு பரங்கிமலையை வந்தடைந்தது. மறு மார்க்கத்தில் பரங்கிமலையில் இருந்து, கடற்கரைக்கு காலை 5 மணிக்கு ரயில் இயக்கப்பட்டது. இரவு 10:25 மணிக்கு சென்னை கடற்கரையிலிருந்து பரங்கிமலைக்கு இரு மார்க்கத்திலும் கடைசி ரயில் புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எழும்பூர் ரயில் நிலைய மறுசீரமைப்பு பணிகளால் சென்னை புறநகர் மின்சார ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மாற்று வழித்தடமாக சென்னை கடற்கரை - பரங்கிமலை இடையேயான பறக்கும் ரயில் சேவை விளங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னை கடற்கரை, பரங்கிமலை இடையயோன பறக்கும் ரயில் சேவையின் வழித்தடத்தை பொறுத்தவரை, 'Down' ரயில்கள் (சென்னை கடற்கரை - செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட்) சென்னை கோட்டை, சென்னை பூங்கா நகர், சிந்தாதிரிப்பேட்டை, சேப்பாக்கம், திருவல்லிக்கேணி, கலங்கரை விளக்கம், முண்டகக்கண்ணியம்மன் கோயில், திருமயிலை, மந்தைவெளி, கிரீன்வேஸ் சாலை, கோட்டூர்புரம், கஸ்தூர்பா நகர், இந்திரா நகர், திருவான்மியூர், தரமணி, பெருங்குடி, வேளச்சேரி மற்றும் புழுதிவாக்கம் ஆகிய நிலையங்களில் நிற்கும். ஆனால் ஆதம்பாக்கம் (ABKM) நிலையத்தில் நிற்காது.
'Up' ரயில்கள் (செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட் - சென்னை கடற்கரை) ஆதம்பாக்கம் (ABKM) நிலையத்தில் நிற்காது. மாறாக புழுதிவாக்கம், வேளச்சேரி, பெருங்குடி, தரமணி, திருவான்மியூர், இந்திரா நகர், கஸ்தூர்பா நகர், கோட்டூர்புரம், கிரீன்வேஸ் சாலை, மந்தைவெளி, திருமயிலை, முண்டகக்கண்ணி அம்மன் கோயில், கலங்கரை விளக்கம், திருவல்லிக்கேணி, சேப்பாக்கம், சிந்தாதிரிப்பேட்டை, சென்னை பூங்கா நகர், மற்றும் சென்னை கோட்டை ஆகிய நிலையங்களில் நிற்கும்.
'Down' ரயில்கள் (வேளச்சேரி - செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட்) புழுதிவாக்கம் (PZV) நிலையத்தில் நிற்கும், ஆனால் ஆதம்பாக்கம் (ABKM) நிலையத்தில் நிற்காது. 'Up' ரயில்கள் (செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட் - வேளச்சேரி) ஆதம்பாக்கம் (ABKM) நிலையத்தில் நிற்காது, மாறாக புழுதிவாக்கம் (PZV) நிலையத்தில் நிற்கும் என தென்னக ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையரின் ஆய்வில் ஆதம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் சில மாறுதல்கள் செய்ய வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் தற்காலிகமாக ஆதம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் மட்டும் இந்த ரயில் சேவை நின்று செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் சிறு, குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் பரங்கிமலையில் இருந்து வேளச்சேரிக்கு செல்லும் பறக்கும் ரயில் சேவையின் முதல் பயணத்தை துவக்கி வைத்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் கூறும்போது,"வேளச்சேரி, பரங்கிமலை இடையே நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இருந்த ரயில் திட்டமானது தற்போது பயன்பாட்டிற்கு வந்திருப்பது சந்தோஷமாக உள்ளது.
சில நாட்களுக்கு முன்பே துவங்கப்பட வேண்டிய இந்த ரயில் சேவையானது, தண்டவாளத்தில் சிறு கோளாறு ஏற்பட்டதால் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் தேர்தல் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட இருப்பதால் அவசர அவசரமாக இந்த ரயில் சேவையை மத்திய அரசு துவக்கியுள்ளது” என தெரிவித்தார்.