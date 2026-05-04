வேளச்சேரி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
இந்த தேர்தலில் தற்போதைய காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அசன் மெளலானாமீண்டும் களமிறங்குகிறார். அதிமுக சார்பில் எம்.கே. அசோக், தவெக சார்பில் ஆர். குமார், நாதக சார்பில் கீர்த்தனா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
Published : May 4, 2026 at 3:11 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், தென் சென்னையின் முக்கிய அடையாளமான வேளச்சேரி தொகுதியின் கள நிலவரம் குறித்து இங்கு காணலாம்.
2008ஆம் ஆண்டு மறுசீரமைப்புக்கு பின்னர் உருவான தொகுதி வேளச்சேரி. தமிழக ஆளுநர் மாளிகை, அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை, சென்னை ஐஐடி, எம்ஜிஆர் திரைப்பட நகரம், டைடல் பார்க் ஆகியவை வேளச்சேரி தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளாக இருக்கின்றன.
திருவான்மியூர் மருந்தீஸ்வரர் கோயில், பெசன்ட் நகர் அன்னை வேளாங்கன்னி தேவாலயம், திருவான்மியூர் பீச், ஏலியட்ஸ் கடற்கரை உள்ளிட்டவை வேளச்சேரி தொகுதியின் அடையாளங்களாக உள்ளன.
2011, 2016, 2021 என 3 சட்டமன்றத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. 2011-இல் அதிமுகவும், 2016-இல் திமுகவும், 2021-இல் காங்கிரஸும் கைப்பற்றியுள்ளன.
இந்நிலையில், இந்த தேர்தலில் தற்போதைய காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அசன் மெளலானா, திமுக கூட்டணி சார்பில் மீண்டும் களமிறங்குகிறார். அதிமுக சார்பில் எம்.கே. அசோக், தவெக சார்பில் ஆர். குமார், நாதக சார்பில் கீர்த்தனா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். மொத்தமாக வேளச்சேரி தொகுதியில் 27 வேட்பாளர்கள் களம் காண்கின்றனர்.
வேளச்சேரி தொகுதியை பொறுத்தவரை வன்னியர் நாடார், பிராமண சமூகத்தினர் பெருமளவு வசிக்கிறார்கள். பட்டியலினத்தவர், யாதவர், முதலியார் சமூகத்தினர் பரவலாக உள்ளனர்.
இத்தொகுதியில் ஆண்கள் 1,04,904, பெண்கள் 1,12,220, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 47 பேர் என மொத்தம் 2,17,171 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 84.90 சதவீதத்தினர் வாக்களித்துள்ளனர்.
திமுக கூட்டணியின் அசன் மெளலானா, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தொகுதியில் பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி இருக்கிறார். குறிப்பாக, மழைநீர் வடிகால் பணிகள், மின்சார கேபிள் பதிக்கும் பணிகள் உள்ளிட்டவை மக்களை கவர்ந்துள்ளதாக தெரிகிறது.
இருந்தபோதிலும், அதிமுக வேட்பாளரான எம்.கே. அசோக், ஏற்கனவே இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவர் என்ற முறையில் அவருக்கும் மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு உள்ளது.
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, தவெக தொகுதி வேட்பாளரான ஆர். குமார் விஜய் என்ற பிம்பத்தின் மூலமாக சரமாரியாக வாக்குகளை பிரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எனவே வேளச்சேரி தொகுதியிலும் திமுக, அதிமுக, தவெக தொகுதி வேட்பாளர்கள் இடையே கடுமையான போட்டி நிலவி வருகிறது.
ஆகவே, வேளச்சேரி தொகுதியை கைப்பற்ற போவது யார் என்பதை தெரிந்துகொள்ள இன்னும் சில மணிநேரம் காத்திருக்க வேண்டும்.