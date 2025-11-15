கேரளாவில் இருந்து கழிவுகளை கொட்ட வந்த வாகனம்! ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் விதித்த வனத் துறையினர்!
கேரளாவில் இருந்து தமிழக எல்லைப் பகுதியில் காய்கறி கழிவுகளை கொட்ட வந்த வாகனத்தை வனத் துறையினர் பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 15, 2025 at 3:06 PM IST
தேனி: கம்பம்மெட்டு வனப் பகுதிக்கு கேரளாவில் இருந்து காய்கறி கழிவுகளை கொட்ட வந்த வாகனத்தை வனத் துறையினர் பிடித்து ரூ.25 ஆயிரம் அபராதாம் விதித்துள்ளனர்.
கேரள மாநில காய்கறி கழிவுகளை அப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் தமிழக - கேரள மாநில எல்லையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் கொட்டுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளன. இதனால், இரு மாநிலங்களை இணைக்கும் எல்லைப் பகுதிகளில் வனத் துறையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தொடர்ந்து, கழிவுகளை ஏற்றி வரும் வாகனங்களை பிடித்து அதற்கு அபராதமும் விதித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், கம்பம்மெட்டு வனப்பகுதியில் காய்கறி கழிவுகளை கொட்ட வந்த வாகனத்தை வனத் துறையினர் பிடித்த சம்பவம் மீண்டும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் கம்பம்மெட்டு, தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவை இணைக்கும் ஒரு மலைப்பகுதியாகும். இப்பகுதியில் உள்ள வனசோதனைச் சாவடியில் கம்பம் மேற்கு வனத்துறையினர், இன்று வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அவ்வழியாக கேரளா மாநிலத்தில் இருந்து வந்த நான்கு சக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். இதில், வாகனம் இடுக்கி மாவட்டம் கட்டப்பனை பகுதியில் இருந்து வந்தது தெரிய வந்தது.
மேலும், வாகனத்தில் ஏறி சோதனை செய்த போது, தமிழக பகுதிக்குள் கொட்டுவதற்காக சாக்கு பைகள் மற்றும் கேன்களில் காய்கறி கழிவுகள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, அதிகாரிகள் வாகனத்தில் ஏற்றி வந்த கழிவுகளை இறக்கி விசாரணை செய்தனர். முதற்கட்ட விசாரணையில் பிரான்சிஸ் (63) என்பவர் தனது காய்கறி கடையில் இருக்கும் கழிவுகளை தமிழக வனப்பகுதியில் கொட்ட முயன்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, இந்த குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதன் அடிப்படையில், மாவட்ட வன அலுவலர் அருண் குமாரின் உத்தரவுபடி, வன உயிரினங்களைப் பாதுகாக்கும் சட்டங்களின் கீழ், வன குற்ற வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. மேலும், ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு அரசு கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது. இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முன்னதாக கடந்த ஆண்டு, கேரளாவில் இருந்து திருநெல்வேலி மாவட்டம் நடுக்கல்லூர் பகுதியில் டன் கணக்கில் மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதில், தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாய உத்தரவுப்படி, பல்வேறு இடங்களில் கொட்டப்பட்ட மருத்துவக் கழிவுகள் மீண்டும் கேரளாவிற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.