தள்ளுவண்டி காய்கறி கடைக்காரருக்கு ரூ.31 லட்சம் ஜிஎஸ்டி நோட்டீஸ்; வேலூரில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி பான் கார்டு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை பெற்றவர்கள் மோசடியில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்றும், நோட்டீஸ் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வசீம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
Published : November 14, 2026 at 7:10 PM IST
வேலூர்: தள்ளுவண்டியில் காய்கறி விற்பனை செய்யும் வியாபாரிக்கு சுமார் ரூ.31 லட்சம் ஜிஎஸ்டி செலுத்தக்கோரி நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் தரணம்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வசீம். இவரது தந்தை மற்றும் தாய் ஆகிய இருவரும் பீடி சுற்றும் தொழில் செய்து வருகின்றனர். வசீம் தள்ளுவண்டியில் தெருத்தெருவாகச் சென்று காய்கறி விற்பனை செய்து தனது குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரத்திற்காக உழைத்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், கடந்த 12ஆம் தேதி ஜிஎஸ்டி அலுவலகத்தில் இருந்து வசீமுக்கு நோட்டீஸ் ஒன்று வந்துள்ளது. அதில், அவரது பெயரில் ரூ. 7.50 கோடி மதிப்பிலான வர்த்தகம் நடைபெற்றுள்ளதாகவும், அதற்காக ரூ.30 லட்சத்து 92 ஆயிரம் ஜிஎஸ்டி வரி பாக்கியைச் செலுத்த வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவருக்கு, ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி சிலர் அவரது பான் கார்டு, வங்கிக் கணக்கு தொடர்பான விவரங்கள் மற்றும் ஓடிபி எண் ஆகியவற்றைப் பெற்றது நினைவுக்கு வந்தது.
அந்த நபர்களே தனது ஆவணங்களை பயன்படுத்தி மோசடியில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என அவர் சந்தேகமடைந்தார். இதையடுத்து, இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக குடியாத்தம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
புகாரைப் பெற்ற காவல்துறையினர், இது தொடர்பாக வேலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்குமாறு அறிவுறுத்தியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
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தனது ஆவணங்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி, தனது பெயரில் கோடிக்கணக்கில் போலி வர்த்தகம் நடைபெற்றுள்ளதாகக் கருதப்படும் விவகாரத்தில் தொடர்புடைய நபர்களைக் கண்டறிந்து, அவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வசீம் புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், லட்சக்கணக்கில் வரி செலுத்தக்கோரி அனுப்பப்பட்டுள்ள ஜிஎஸ்டி வரி நோட்டீஸ் குறித்து உரிய விசாரணை மூலம் நிவாரணம் பெற்றுத் தர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
தள்ளுவண்டியில் காய்கறி விற்பனை செய்யும் வியாபாரிக்கு லட்சக்கணக்கில் வரி செலுத்தக்கோரி ஜிஎஸ்டி நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.