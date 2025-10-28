ETV Bharat / state

முந்திரி பகோடா முதல் மட்டன் பிரியாணி வரை... திமுக நிர்வாகிகளை திணற வைத்த தடல்புடல் விருந்து!

திமுக பயிற்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்ற கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு சைவம், அசைவ உணவுகள் பரிமாறப்பட்டன. இதில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திமுக நிர்வாகிகளுடன் அமர்ந்து உணவு உண்டார்.

நிர்வாகிகளுடன் உணவு உண்ட முதலமைச்சர்
நிர்வாகிகளுடன் உணவு உண்ட முதலமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 28, 2025 at 6:42 PM IST

Updated : October 28, 2025 at 6:52 PM IST

சென்னை: சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரம் தனியார் ஹோட்டலில் 'என் வாக்குச்சாவடி - வெற்றி வாக்குச்சாவடி' என்ற இலக்குடன் திமுகவினர் களப்பணியாற்றுவதற்கான பயிற்சி கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில், திமுக நிர்வாகிகளுக்கு முந்திரி பகோடா முதல் மட்டன் பிரியாணி வரை பல்வேறு சைவம், அசைவ உணவு வகைகள் பரிமாறப்பட்டன.

சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் 'என் வாக்குச்சாவடி -வெற்றி வாக்குச்சாவடி' என்ற இலக்குடன் திமுகவினர் களப்பணியாற்றுவதற்கான பயிற்சி கூட்டத்தை திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையேற்று நடத்தி வைத்தார்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கு செய்ய வேண்டிய பணிகள் குறித்து விவாதித்து அவற்றை தமிழ்நாடு முழுவதும் செயல்படுத்த உதவும் பயிற்சி கூட்டமாக நடத்தப்பட்டது.

இப்பயிற்சி கூட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள், நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை மற்றும் மக்களவை உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், தொகுதிப் பார்வையாளர்கள், மாவட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினர்கள், மாநகர, ஒன்றிய, நகர, பகுதி, பேரூர் கழக செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட 2500-க்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

இக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு பேசும் போது, ''SIR முறையை கைவிடவேண்டும் என்பதையும், வாக்காளர் பட்டியலைச் சீர்ப்படுத்தணும்-னா அதுக்குரிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி கால அவகாசத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதையும் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக நேரடியாகவே வலியுறுத்தியுள்ளது.

அதையும் மீறி முன்னெடுக்கப்படுகிற ஜனநாயக விரோத செயல்பாடுகளை, சட்டரீதியாக எதிர்கொள்வது மட்டுமில்லை, மக்களோடு களத்தில் நின்று எதிர் கொள்ளும் வலிமையும் நமக்கு உண்டு. இன்னும் சொல்லப்போனால் நமக்கு மட்டும்தான் உண்டு.

ஆகையால், மக்களின் வாக்குரிமையையே பறிக்கத் துணியும் SIR செயல்பாட்டை விழிப்போடு கண்காணிக்க வேண்டும். உண்மையான வாக்காளர் எல்லாரும், வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற வேண்டும். அதை உறுதி செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு.

திமுக 7-வது முறையும் ஏற்றமிகு ஆட்சியை அமைக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டை நிரந்தரமாக ஆளும் தகுதி திமுக-வுக்கு தான் இருக்குனு நிரூபிக்கணும்" என்று பேசினார்.

திமுக பயிற்சிக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற தொண்டர்களுக்கு சைவம், அசைவ உணவுகள் பரிமாறப்பட்டன. இதில், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திமுக நிர்வாகிகளுடன் அமர்ந்து உணவு உண்டார்.

சைவ உணவு பட்டியல்

  1. மலாய் கோவா ஸ்வீட்
6. உருளைக்கிழங்கு11. வெஜ் மட்டன் பிரியாணி16. வெஜ் மட்டன் கிரேவி21. தயிர்
2. ரோல் ரசமலாய்7. பட்டாணி வறுவல்12. வெங்காயம் பச்சடி17. ஒயிட் ரைஸ்22. அப்பளம்
3. மால் பூவா ஸ்வீட்8. மலபார் அவியல்13. ருமாலிய ரொட்டி18. சாம்பார்23.ஊறுகாய்
4. கத்திரிக்காய் மூக்கடலை9. முந்திரி பகோடா14. பனீர் பட்டர் மசாலா19. தஞ்சாவூர் வத்த குழம்பு24.மோர் மிளகாய்
5. வேர்கடலை முந்திரி சாப்ஸ்10. வெஜ் இறா 6515. காயின் பரோட்டா20. மிளகு ரசம்25.வாட்டர் பாட்டில் 500 மிலி


அசைவ உணவு பட்டியல்

  • மட்டன் பிரியாணி
  • இறால் தொக்கு
  • சிக்கன் கபாப்
  • பிரட் அல்வா
  • தயிர் பச்சடி
  • கத்தரிக்காய் தொக்கு உள்ளிட்ட அசைவ உணவுகள் பரிமாறப்பட்டன.
