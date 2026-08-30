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மதுரையில் 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு திறக்கப்பட்ட வீரவசந்தராயர் மண்டபம்

மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் வரும் செப்டம்பர் 17-ம் தேதி கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ள நிலையில், 400 ஆண்டுகள் பழமையான வரலாற்று சின்னம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

வீர வசந்தராயர் மண்டபம் திறப்பு
வீர வசந்தராயர் மண்டபம் திறப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2026 at 5:12 PM IST

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மதுரை: கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தீ விபத்திற்கு பிறகு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வீர வசந்த ராயர் மண்டபம் இன்று புதுப்பொலிவுடன் திறக்கப்பட்டது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலின் கிழக்கு கோபுர வாசல் அருகே அமைந்துள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வீரவசந்தராயர் மண்டபம், சுமார் 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்று (ஆகஸ்ட் 30) மீண்டும் பக்தர்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2018-ம் ஆண்டு ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் முற்றிலும் சேதமடைந்த இந்த மண்டபம்,
பாரம்பரிய கட்டடக்கலை அம்சங்கள் மாறாமல் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

2018-ல் ஏற்பட்ட தீ விபத்து

மீனாட்சி அம்மன் கோயிலின் கிழக்கு கோபுர வாசல் பகுதியில் உள்ள வீரவசந்தராயர் மண்டபத்தில் செயல்பட்டு வந்த கடைகளில் 2018 பிப்ரவரி 2-ம் தேதி இரவு தீ விபத்து ஏற்பட்டது. மின் கசிவு காரணமாக ஏற்பட்டதாக கூறப்பட்ட இந்த தீ விபத்தில் மண்டபத்தின் பெரும்பகுதி கடுமையாக சேதமடைந்தது. தீ விபத்துக்குப் பிறகு மண்டபத்தை பழமை மாறாமல் மீண்டும் புதுப்பிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடங்கின.

முதலில் ரூ.18.10 கோடி மதிப்பீடு

மண்டபத்தை சீரமைக்க ஆரம்ப கட்டமாக ரூ.18.10 கோடி மதிப்பீட்டில் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது. இதற்காக நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் வட்டத்துக்குட்பட்ட பட்டணம் கிராமத்தில் இருந்து தேவையான கருங்கற்களை வெட்டி எடுத்து, அவற்றை மதுரை கூடல்செங்குளம் பகுதியில் உள்ள கோயிலுக்குச் சொந்தமான இடத்தில் வைத்து சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் வடிவமைக்கப்பட்டது.

79 தூண்கள் – பாரம்பரிய முறையில் மறுகட்டமைப்பு

மண்டபத்தின் மறுசீரமைப்பில் 79 கல் தூண்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. தூண்கள் மட்டுமின்றி போதியல், சிம்மம், உத்திரம், சிம்ம பீடம், கபோதகம், கொடிவலை, நாடக சட்டம், பாவுக்கற்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கல் கட்டுமானப் பகுதிகளும் பாரம்பரிய கலைநுட்பத்துடன் உருவாக்கப்பட்டன.

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கற்களை செதுக்கும் பணிகள் கூடல்செங்குளம் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பின்னர் அவை கோயிலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு, ஒன்றோடு ஒன்று பொருத்தி மண்டபம் மீண்டும் எழுப்பப்பட்டது.

தடைகளை உடைத்து சாதனை

மண்டப புனரமைப்புப் பணிகள் திட்டமிட்ட வேகத்தில் நடைபெறாமல் போனதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக, ஒப்பந்தம் விடுவதில் ஏற்பட்ட தாமதம், கொரோனா ஊரடங்கு, பட்டணம் பகுதியில் கற்களை வெட்டி எடுப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொடரப்பட்ட வழக்கு, கொரோனா இரண்டாவது அலை ஆகிய காரணங்களால் பணிகள் பலமுறை தடைப்பட்டன. பின்னர் நீதிமன்ற வழக்கில் கோயில் நிர்வாகத்துக்கு சாதகமான நிலை ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து கற்களை வெட்டி எடுக்கும் பணிகள் தொடர்ந்தன.

ரூ.38.30 கோடியாக உயர்ந்த திட்ட மதிப்பீடு

2021-ம் ஆண்டில் மண்டபத்தின் மறுசீரமைப்புக்கான புதிய மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டது. அதன்படி, மண்டபத்தை முழுமையாக மறுகட்டமைக்க ரூ.38.30 கோடி மதிப்பீட்டில் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. 2021 ஜூலை முதல் கூடல்செங்குளம் பகுதியில், கற்களை செதுக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்றன. திருப்பூர் மாவட்டம் திருமுருகன்பூண்டியைச் சேர்ந்த ஸ்தபதி வி.பி.வேல்முருகன் தலைமையில் கற்களை வடிவமைத்து பொருத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

ஜூன் 18-ல் 79 தூண்கள் நிறுவும் பணி நிறைவு

மறுசீரமைப்புப் பணிகளில் முக்கிய கட்டமாக, கடந்த ஜூன் 18-ம் தேதி 79 கல் தூண்களையும் நிறுவும் பணி நிறைவடைந்தது. அதன்பிறகு மேற்கூரை உள்ளிட்ட எஞ்சிய கட்டுமானப் பணிகள் வேகமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு, மண்டபம் முழுமையாக தயாரானது.

400 ஆண்டுகள் பழமையான கட்டிடக்கலை

வீரவசந்தராயர் மண்டபம் சுமார் 400 ஆண்டுகள் பழமையானதாக கருதப்படுகிறது. சுமார் 7,000 சதுர அடி பரப்பளவில் அமைந்திருந்த இந்த மண்டபம், கிழக்கு வாசல் வழியாக சாமி சன்னதிக்கு் செல்லும் பாதையில், ஆயிரங்கால் மண்டபத்துக்கு முன்பாக அமைந்துள்ளது. தீ விபத்துக்கு முன்பு மண்டபத்தில் பல்வேறு பூஜைப் பொருட்கள், மரம், உலோகம், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மற்றும் கலைப்பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகள் செயல்பட்டு வந்தன.

கும்பாபிஷேகத்துக்கு முன்பாக திறப்பு

மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் வரும் செப்டம்பர் 17-ம் தேதி கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ள நிலையில், அதற்கு முன்பாகவே பக்தர்களின் நீண்டகால எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றும் வகையில் வீரவசந்தராயர் மண்டம் இன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், பல ஆண்டுகளாக மூடப்பட்டிருந்த மண்டபம் மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு வருவதுடன், கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு கோயில் வளாகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மறுசீரமைப்புப் பணிகளுக்கும் இது முக்கியமான மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

வீரவசந்தராயர் மண்டபம்
மதுரை
VEERAVASANTHARAYAR MANDAPAM
MADURAI
VEERAVASANTHARAYAR MANDAPAM REOPEN

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