"மக்கள் போராட்டங்களை நசுக்கும் ஆட்சியாளர்களை எதிர்த்து சிபிஐ எப்போதும் குரல் கொடுக்கும்" - வீரபாண்டியன்
தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, நாடு முழுவதும் மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காக போராடுபவர்களுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எப்போதும் துணை நிற்கும் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 26, 2026 at 7:49 AM IST
சென்னை: மக்கள் போராட்டங்களை நசுக்கும் ஆட்சியாளர்களை எதிர்த்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடர்ந்து குரல் கொடுக்கும் என சிபிஐ மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
சென்னை சேப்பாக்கம் பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில், நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட தடை மற்றும் 'திருப்பரங்குன்றம்' ஆவணப்படம் வெளியிட விதிக்கப்பட்ட தடை தொடர்பாக சனிக்கிழமை கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.
இதில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், “போராட்டக் களத்தில்தான் ஜனநாயகம் வளர்கிறது. அதானி, அம்பானி போன்ற பெரும் தொழிலதிபர்களாக இருந்தாலும், சாதாரண குடிமகனாக இருந்தாலும், அனைவருக்கும் ஒரு வாக்குதான். இதுவே ஜனநாயகத்தின் அடித்தளம்.
மக்கள் தான் நாட்டின் எஜமானர்கள். ஆட்சியாளர்கள் உட்பட மற்றவர்கள் அனைவரும் மக்களுக்கு பணியாற்றுபவர்களே. ஆனால், அதிகாரத்தில் அமர்பவர்கள் இதை மறந்து செயல்படுகின்றனர்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தற்போதைய கல்வி முறையுடன் எங்களுக்கு முழுமையான உடன்பாடு இல்லை. நீட் தேர்வு முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்பதே எங்களின் நிலைப்பாடு. தனியார் பள்ளிகளுக்கும், மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கும் இடையே மிகப்பெரிய தர வேறுபாடு உள்ளது. அனைவருக்கும் தரமான கல்வியை வழங்க முடியாத நிலை ஏன் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை அரசு சிந்திக்க வேண்டும்.
மருத்துவமும், கல்வியும் யார் பொறுப்பு? அவை எவ்வாறு முழுமையாக தனியார்மயமாக்கப்பட முடியும்? இது எப்படி அதிகரித்து வருகிறது என்பது குறித்து சட்டமன்றத்திலோ, நாடாளுமன்றத்திலோ உரையாடல் நடைபெற்றதா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், “இந்தியாவின் மொழி இதுதான், மதம் இதுதான் என்று யாராலும் கூற முடியாது. இந்தியா பன்முகத்தன்மை கொண்ட நாடு. அந்த பன்முகத்தன்மையை சீர்குலைக்க ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் பாஜக முயற்சிக்கின்றன.
பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புகளுடன் எங்களுக்கு அரசியல் ரீதியாகவும், சித்தாந்த ரீதியாகவும் அடிப்படை முரண்பாடு உள்ளது. இந்த கருத்தியல் போராட்டத்தில் எந்த சமரசமும் இன்றி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடர்ந்து செயல்படும்.
டெல்லியில் நடைபெற்ற நீட் தேர்வுக்கு எதிரான இளைஞர்களின் போராட்டம் ஆட்சியாளர்களை திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளது. மேலும், இந்தியாவில் நியாயமான மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காக போராடும் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மீது ஆளும் அரசுகள் தொடர்ந்து அடக்குமுறையைக் கையாளுகின்றன. போராட்டங்களை நசுக்கும் வகையில் செயல்படுகின்றன.
இந்தியா முழுவதும் ஆர்எஸ்எஸ், பாஜகவுக்கு எதிராக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடர்ந்து போராடும். தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, நாடு முழுவதும் மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காக போராடுபவர்களுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எப்போதும் துணை நிற்கும். நியாயமான மக்கள் போராட்டங்களை நசுக்கும் ஆட்சியாளர்களை எதிர்த்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடர்ந்து போராடும்” என்றார் அவர்.