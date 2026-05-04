வீரபாண்டி தொகுதியை தக்க வைக்குமா அதிமுக?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: வீரபாண்டி தொகுதியில் அதிமுக-மருத்துவர் ஸ்ரீபாலாஜி சுகுமார், திமுக-மருத்துவர் தருண், நாம் தமிழர் கட்சி-ராஜேஷ், தமிழக வெற்றிக் கழகம்-பழனிவேல் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 1:41 AM IST

வீரபாண்டி (சேலம்): சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

உலகப் புகழ் பெற்ற 1,008 சிவாலயம் திருக்கோயில் அமைந்துள்ள தொகுதி வீரபாண்டி. மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியால் அன்பு தம்பி என்றழைக்கப்பட்ட மறைந்த முன்னாள் அமைச்சர் வீரபாண்டி ஆறுமுகம் தொகுதி. விவசாயம் மற்றும் நெசவுத்தொழில் நிறைந்த பகுதி ஆகும். சேலம் மாவட்டத்தில் மிகவும் முக்கியமான தொகுதிகளில் ஒன்று.

வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்

கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவில் வீரபாண்டி தொகுதியின் வாக்காளர்கள், ஆர்வமுடன் தங்களது வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களித்தனர். இதன் காரணமாக, தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகபட்ச வாக்குப்பதிவான தொகுதியில் வீரபாண்டி தொகுதி முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளது. இந்த தொகுதியில் 93.36% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 83.42% வாக்குகள் பதிவான நிலையில் இம்முறை 9.94% வாக்குகள் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது.

வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்

வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் மருத்துவர் ஸ்ரீபாலாஜி சுகுமார், திமுக சார்பில் மருத்துவர் தருண், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ராஜேஷ், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் பழனிவேல் உள்பட 20 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

கடந்த தேர்தல்களின் புள்ளி விவரங்கள்

கடந்த 1957-ம் ஆண்டு முதல் 2021-ம் ஆண்டு வரை நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுக 8 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. திமுக 6 முறையும், காங்கிரஸ் 1 முறையும் வென்றுள்ளன. 1962, 1967, 1971, 1996 ஆம் ஆண்டுகளில் மறைந்த திமுகவின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான வீரபாண்டி ஆறுமுகம் வெற்றி பெற்றார். அதே போல் 1980, 1984-ல் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற விஜயலட்சுமி, மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் பணியாற்றியுள்ளார். இந்த தொகுதியில் இருந்து பல தலைவர்கள் உருவாகியுள்ளனர்.

கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட மனோன்மணி, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் ராஜேந்திரனை 14,481 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். அதேபோல் 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ராஜமுத்து, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் தருணை 19,895 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

தொகுதியின் வாக்காளர்கள் விவரம்

வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 1,24,850 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,23,611 பெண் வாக்காளர்களும், 17 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,48,478 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை

தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர் கட்சி
2016மனோன்மணிஅதிமுக
2021ராஜமுத்துஅதிமுக

