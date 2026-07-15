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எல்லாம் திமுகவின் தூண்டுதல்தான்; தன் மீதான லஞ்ச குற்றச்சாட்டுக்கு தவெக ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் வீரா விளக்கம்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பெயரை கெடுப்பதற்கும், எனது பெயரை கெடுப்பதற்கும் இது போன்ற சதித் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக வீரா தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் வீரா
தவெக ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் வீரா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 6:00 PM IST

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சென்னை: திமுகவின் தூண்டுதலின் பேரில் லஞ்சம் பெற்றதாக பொய்யான வீடியோ வெளியிட்டு, என் மீதும் தவெக கட்சி மீதும் அவதூறு பரப்புவதாக மாம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீரா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மாம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீரா (எ) வீராசாமி லஞ்சம் பெற்றதாக நேற்று இணையதளத்தில் வீடியோ வெளியானது. இதுகுறித்து அவர் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

அப்போது அவர், "ஏற்கெனவே நான் எனது நண்பர் நவீனிடம் கொடுத்த ரூ.1.3 லட்சம் பணத்தில் இருந்து, ஒரு லட்சம் ரூபாயை ஆன்லைன் மூலமாக பெற்றுக் கொண்டேன். மீதமுள்ள 30 ஆயிரம் ரூபாயை எனது டிஜிட்டல் பிரிண்டிங் அலுவலகத்திற்கு அவர் கொண்டு வந்து கொடுத்தார். அப்போது அவருடன் வந்த நபர்கள், பணம் கொடுத்ததை மறைமுகமாக வீடியோ எடுத்துள்ளனர். பின்னர் அந்த வீடியோவை இணையத்தில் பகிர்ந்துள்ளனர்.

தவெக ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் வீரா (ETV Bharat Tamil Nadu)

திமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், தற்போது திருப்போரூர் ஒன்றிய பெருந்தலைவருமான இதயவர்மன், மற்றும் அவருடன் சேர்ந்து மாம்பாக்கம் ஒன்றிய கவுன்சிலர் அருண்குமார் உள்ளிட்ட இருவரின் தூண்டுதலின் பேரில் நவீன் இந்த செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

இது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யிந் பெயரை கெடுப்பதற்கும், எனது பெயரை கெடுப்பதற்கும் மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டமிட்ட சதி. நவீன், அவரது ஊரில் உறவினர் இறந்துள்ளதாக கூறி கைமாற்றாக என்னிடம் பணம் பெற்றார். அந்த பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்கும்போது அதனை வீடியோ எடுத்து இணையத்தில் பகிர்ந்துள்ளனர்.

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ஒருவேளை நான் லஞ்சம் வாங்குவதாக இருந்தால் வெளியில் சென்று வாங்கியிருக்க வேண்டும் அல்லது யார் மூலமாகவோ பணம் கொடுக்க சொல்லி வாங்கி இருக்க வேண்டும். எனது அலுவலகத்திற்கு வரவழைத்து நான் பணம் பெற்றுக் கொண்டு, அதை ஏன் மனைவியிடம் கொடுக்க வேண்டும்?

ஒருவேளை நான் லஞ்சம் வாங்குவதாக இருந்தால், அவர் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரிடம் புகார் அளித்து, என்னை கைது செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால், என்னுடைய அலுவலகத்திற்கு வரச் சொல்லி நான் எப்படி லஞ்சம் வாங்க முடியும்? அதுவும் என்னுடைய ஜிபே மூலம் நான் எப்படி லஞ்சம் பணம் வாங்க முடியும்?” என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

முன்னதாக, மாம்பாக்கம் த.வெ.க ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீரா, சாலை அமைக்கும் பணிக்கான ரசீதுகளை அனுமதித்து ஒப்புதல் வழங்க (Bill pass) ஒப்பந்ததாரரிடம் லஞ்சம் வாங்கியதாக நேற்று வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலானது.

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