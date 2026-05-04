வேடசந்தூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026 : வேடசந்தூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் டி. சாமிநாதன், அதிமுக தரப்பில் பரமசிவம், நாதகவில் காஜா ஹுசைன் அகமது, தவெகவில் டாக்டர் நாகஜோதி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:51 AM IST
வேடசந்தூர் (திண்டுக்கல்): கரூர் மக்களவை தொகுதிக்கு உட்பட்ட வேடசந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு சாதமாக இருக்கிறது என்பது குறித்து சற்று அலசலாம்.
சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குபதிவு 85.15% என பதிவாகி வரலாற்று சாதனை படைத்திருக்கிறது. 4 முனை போட்டியாக நடைபெற்ற இத்தேர்தலில் பிரதான கட்சிகளுக்கு நிகராக புதிதாக களம்கண்ட விஜயின் தவெகவும் வாக்குகளை பெறும் என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது தமிழ்நாடு அரசியலில் பெரும் மாற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது.
மாவட்டவாரியான வாக்குப்பதிவை பார்க்கும்போது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 89.21% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை, மொத்தமுள்ள 7 தொகுதிகளிலுமே அதிகபடியான வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன. அதில் வேடசந்தூர் தொகுதியில் 92.16% வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன.
வேடசந்தூரில் கால்நடை வளர்ப்புகளும், நூற்பாலைகளும் பிரதான தொழில்களாக இருக்கின்றன. இந்த தொகுதியானது 1952ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட நிலையில் இதுவரை 16 சட்டமன்ற தேர்தல்கள் நடந்துள்ளன. அதில் 7 முறை அதிமுகவும், 4 முறை திமுகவும், 3 முறை காங்கிரஸும், மார்க்சிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் தலா ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
எஸ்.ஐ.ஆருக்கு பிறகு வேடசந்தூர் தொகுதியில் 2,41,813 வாக்காளர்கள் உள்ளன. இந்த முறை திமுக சார்பில் டி. சாமிநாதனும், அதிமுக சார்பில் பரமசிவமும், தவெக சார்பில் டாக்டர் நாகஜோதியும், நாதக சார்பில் காஜா ஹுசைன் அகமது என்பவர் உட்பட மொத்தம் 15 வேட்பாளர்கள் களம் கண்டுள்ளனர். கடந்த முறை திமுக சார்பில் வெற்றிபெற்ற காந்திராஜனுக்கு இந்த முறை வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
கரூர் மக்களவை தொகுதியின் ஒரு பகுதியாக அறியப்படுகிற வேடசந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட குஜிலியம்பாறையை தனி வட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பது அப்பகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக உள்ளது. இருப்பினும் இதுவரை இவர்களது கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படாததால் இம்முறை இந்த தொகுதி மக்கள் மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட காந்திராஜன் 17,553 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்ற நிலையில், 2016ஆம் ஆண்டில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த பரமசிவம் வெற்றிபெற்றிருந்தார். முன்னதாக, 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த எஸ். பழனிசாமி என்பவர் வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
|வேடசந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|காந்திராஜன்
|திமுக
|2016
|பரமசிவம்
|அதிமுக
|2011
|எஸ். பழனிசாமி
|அதிமுக