வேடசந்தூர்: பள்ளி குடிநீர்த் தொட்டியில் மனிதக்கழிவு கலப்பு என புகார்- மாவட்ட எஸ்.பி. நேரில் ஆய்வு
மனித கழிவை பிளாஸ்டிக் கவரில் வைத்து குடிநீர் தொட்டிக்குள் போட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
Published : August 3, 2026 at 10:53 PM IST
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூர் அருகே அரசு பள்ளியின் குடிநீர் தொட்டியில் மனித கழிவு கலந்ததாகக் கூறப்படும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூர் அருகே உள்ள அய்யலூர் தங்கமாபட்டி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் நூற்றுக் கணக்கான மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். இங்கு கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்காக பள்ளி கட்டடத்தின் மாடியில் குடிநீர் தொட்டி ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் இன்று மதியம் 2 மணி அளவில் தண்ணீர் தொட்டியில் உள்ள தண்ணீரின் அளவை பார்ப்பதற்காக மாணவர்கள் சென்றபோது தொட்டியில் உள்ளே பாலித்தீன் கவர் ஒன்று இருந்துள்ளது. இதுகுறித்து மாணவர்கள், பள்ளி ஆசிரியர்களிடம் கூறியுள்ளனர்.
குடிநீரில் துர்நாற்றம் வீசியதை கவனித்த பள்ளி ஆசிரியர்கள், குடிநீர்த் தொட்டியை ஆய்வு செய்தபோது அதில் பாலித்தீன் கவர் ஒன்று இருந்துள்ளது. அந்த பிளாஸ்டிக் கவரை எடுத்துப் பார்த்தபோது மேல்நிலை குடிநீர்த் தொட்டியில், பாலித்தீன் கவரில் மலம் கலந்து குடிநீர் தொட்டிக்குள் போடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து உடனடியாக அந்தத் தொட்டியில் இருந்த குடிநீர் பயன்படுத்தப்படாமல் தடுக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வடமதுரை போலீசார் சம்பவ இடத்தில் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார், நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
பள்ளி மாணவர்கள் பயன்படுத்தும் குடிநீர் தொட்டியில் பிளாஸ்டிக் கவரில் மலம் கலந்ததாக கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.