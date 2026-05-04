வேதாரண்யத்தில் அதிமுகவின் தொடர் வெற்றிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்குமா திமுக?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: வேதாரண்யம் தொகுதியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன், திமுக சார்பில் புகழேந்தி, தவெக சார்பில் கிங்ஸ்லி ஜெரால்டு, நாதக சார்பில் இடும்பாவனம் கார்த்திக் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 11:20 AM IST

வேதாரண்யம் (நாகப்பட்டினம்): நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள மற்றொரு பொதுதொகுதியான வேதாரண்யத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

நாகை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட வேதாரண்யம் பொது தொகுதியிலும் இந்த முறை வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது இங்கு மொத்தம் 85.03 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.

வேதாரண்யம் தொகுதி வேட்பாளர் எண்ணிக்கை

ஆண்கள்: 91,735

பெண்கள்: 94,299

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 0

மொத்தம்: 1,86,034

வேதாரண்யம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய எம்எல்ஏவுமான ஓ.எஸ்.மணியன், திமுக சார்பில் புகழேந்தி, தவெக சார்பில் கிங்ஸ்லி ஜெரால்டு, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் இடும்பாவனம் கார்த்திக் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஓ.எஸ்.மணியன், திமுக வேட்பாளர் எஸ்.கே.வேதரத்தினத்தை சுமார் 12 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

திமுக இத்தொகுதியில் 6 முறை வெற்றிப் பெற்ற வரலாறு இருந்தாலும் 2011, 2016,2021 என கடந்த மூன்று சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் தொடர்ந்து வெற்றிப் பெற்று அதிமுக ஹாட்ரிக் சாதனை நிகழ்த்தி உள்ளது. இந்த முறையும் வெற்றியை தக்கவைத்துக்கொள்ளும் முயற்சியில் அதிமுக தீவிரமாக இறங்கி உள்ளதால், வேதாரண்யம் திமுகவுக்கு கடும் சவாலை தரும் தொகுதியாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

மீனவர்கள் நிரம்பிய தொகுதியாக இருக்கும் வேதாரண்யத்தில், வெள்ளப்பள்ளம் மீன்பிடித் துறைமுகத் திட்டம் கிடப்பில் இருப்பது மீனவர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்படுவதும், படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவதும் இந்த பகுதி மீனவர்களுக்கு மிகப்பெரிய தலைவலியாக உள்ளது.

மேலும், இங்கு ஏராளமான உப்பளங்களும் உள்ளன. இங்கு பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கு மழைக் காலங்களில் வேலையில்லா நிவாரணம் மற்றும் காப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றனர். உப்பளத் தொழிலாளர்களுக்காக உயர் தர சிறப்பு மருத்துவமனை அமைக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டு வருகின்றனர்.

இது காவிரியின் கடைமடைப் பகுதியாக இருப்பதால், பாசன நீர் கிடைப்பதில் பெரும் சிக்கல்களை சந்தித்து வருவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர். மீனவர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் உப்பள தொழிலாளர்களின் பிரச்சனைகள் இந்த தேர்தல் முடிவில் எதிரொலிக்கும் என்றே தெரிகிறது.

