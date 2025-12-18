ETV Bharat / state

தூத்துக்குடியில் பசுமை தாமிர ஆலை - வேதாந்தா நிறுவனம் சார்பில் புதிய வழக்கு

பசுமை தாமிர ஆலை அமைப்பது தொடர்பாக அரசுத் துறை செயலாளர்களுக்கு மனு மட்டுமே அனுப்பப்பட்டுள்ளதே தவிர, முறையாக சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு விண்ணப்பிக்கவில்லை என அரசுத் தரப்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.

உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்டம்
உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 7:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தூத்துக்குடியில் பசுமை தாமிர உற்பத்தி ஆலை அமைக்க அனுமதி கோரிய மனுக்களை பரிசீலிக்கும்படி தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி வேதாந்தா நிறுவனம் சார்பில் புதிய வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

காற்று, நீர், நிலம் மாசு ஏற்படுத்துவதாகக் கூறி, தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட தமிழ்நாடு அரசு, 2018 ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தை நிர்வகிக்கும் வேதாந்தா நிறுவனம் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த உத்தரவை உச்ச நீதிமன்றமும் உறுதி செய்தது.

இந்நிலையில், பசுமை தாமிரம் உற்பத்தி செய்யும் ஆலை கோரிக்கையுடன், வேதாந்தா நிறுவனம் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் புதிய வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அந்த மனுவில், பசுமை தாமிர உற்பத்தி ஆலை அமைக்க அனுமதி கோரி தமிழக தொழிற்துறை, சுற்றுச்சூழல் துறை செயலாளர்களுக்கு, கடந்த ஜூன் முதல் நவம்பர் வரை 6 மனுக்கள் அனுப்பியும் பரிசீலிக்கப்படவில்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த மனுக்களை பரிசீலிக்கும்படி, தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். பசுமை தாமிர உற்பத்தி ஆலை அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய, மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை, மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உள்ளிட்ட துறைகளின் பிரதிநிதிகள், நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவை அமைத்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பசுமை தாமிர ஆலை அமைப்பது தொடர்பாக அரசுத் துறை செயலாளர்களுக்கு மனு மட்டுமே அனுப்பப்பட்டுள்ளதே தவிர, முறையாக சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு விண்ணப்பிக்கவில்லை என அரசுத் தரப்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.

மேலும், மூடப்பட்ட ஸ்டெர்லைட் ஆலை வளாகத்தில் இருந்து அபாயகரமான கழிவுகளை அப்புறப்படுத்தக் கோரிய வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதாக, மனுதாரர் தரப்பிலும், அரசுத் தரப்பிலும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, நிலுவையில் உள்ள வழக்குடன், வேதாந்தா நிறுவனம் புதிதாக தொடர்ந்த இந்த வழக்கையும் சேர்த்து விசாரணைக்கு பட்டியலிட உத்தரவிட்ட தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் அமர்வு, விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்தது.

TAGGED:

VEDANTHA COPPER FACILITY
MADRAS HIGH COURT
VEDANTHA CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.