பாமக, பாஜக இடம்பெறும் கூட்டணியில் விசிக இடம்பெறாது - அமைச்சர் வன்னி அரசு திட்டவட்டம்
வதந்திகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை என அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கமளித்துள்ளார்.
Published : October 1, 2026 at 5:24 PM IST
சென்னை: பாமக, பாஜக இடம்பெறும் கூட்டணியில் விசிக இடம்பெறாது என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் என சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் 99-வது ஆண்டு பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அடையாறு மணிமண்டபத்தில் அமைந்துள்ள அவரது திருஉருவ சிலைக்கு தமிழக அரசு சார்பாக அமைச்சர்கள் ராஜ்மோகன், வெங்கடரமணன், சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர், சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னியரசு, நடிகர் நாசர் மற்றும் சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் குடும்பத்தினர் இன்று மரியாதை செலுத்தினர். மேலும், மணிமண்டபத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது வாழ்க்கை வரலாறு புகைப்பட கண்காட்சியை பார்வையிட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவரிடம் தவெக கூட்டணியில் பாமக இடம்பெறவுள்ளதாக பேசப்படுவது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு பதிலளித்த அவர், “சாதியவாத பாமக உடனும், மதவாத பாஜக உடனும் ஒருபோதும் கூட்டணி அமைக்க மாட்டோம் என 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக விசிக தலைவர் உறுதியாக கூறி வருகிறார். அந்த நிலைப்பாட்டில் விசிக உறுதியாக உள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து தவெக கூட்டணியில் பாமக இணைந்தால் விசிக தொடருமா என்ற கேள்விக்கு, “அந்த தகவலுக்கு ஏற்கனவே பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் செளமியா அன்புமணி வதந்தி என்று தெரிவித்துள்ளார். ஆகவே, வதந்திகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை” என விளக்கமளித்தார்.
தவெக கூட்டணியில் பாமக?
தவெக அமைச்சரவையில் விரைவில் மாற்றம் செய்யப்படவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. ஏற்கனவே தவெக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் மற்றும் விசிக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், விரைவில் பாமகவும் இடம்பெறும் என்ற தகவல் பரவியது.
இந்த சூழலில், சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த பாமக தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை என்ற நிலைப்பாட்டில் உள்ளது. பாமகவின் இந்த முடிவு தவெகவின் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவதற்கு முன்னோட்டம் என்றும் தகவல் வெளியாகின.
இதனையடுத்து, இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி, அந்த தகவல் வதந்தி என்றும், அதற்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டாம் என்றும் எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், இதனைக் குறிப்பிட்டு பேசிய விசிக தலைவர் திருமாவளவனும், தவெக கூட்டணியில் பாமக இடம் பெறும் என்ற செய்தியை பரப்பினால், தேர்தல் களத்தில் விசிகவினர் தவெக வேட்பாளருக்கு வாக்கு சேகரிக்கமாட்டார்கள், விசிக வாக்குகளை தவெகவுக்கு செல்லவிடாமல் தடுக்கலாம் என கணக்குப் போடுகிறார்கள் என்று தெரிவித்திருந்தார்.