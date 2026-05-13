திமுகவின் திட்டங்களை தொடர வேண்டும் - விசிக வன்னி அரசு

விசிக வன்னி அரசு உரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 13, 2026 at 12:15 PM IST

சென்னை: திமுக அரசின் நலத் திட்டங்களை தவெக அரசு தொடர வேண்டுமென்றும், மூட நம்பிக்கைக்கு எதிராக சட்டம் கொண்டுவர வர வேண்டுமென்றும் விசிக சட்டமன்ற குழு தலைவர் வன்னி அரசு வலியுறுத்தி, ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தவறியதால் இன்று சட்டமன்றத்தில் தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது.

ஏற்கனவே தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவு தெரிவித்த காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக மற்றும் ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளுடன் அமமுகவில் இருந்து நீக்கபப்ட்ட காமராஜ் மற்றும் அதிமுக 25 பேரும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

முன்னதாக, நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம் மீதான விவாதத்தில் பேசிய விசிக சட்டமன்ற குழு தலைவர் வன்னி அரசு தனது தலைவர் மற்றும் கூட்டணி தலைவருக்கு நன்றி தெரிவித்தார். அவர் பேசுகையில், “5 ஆண்டுகள் தவெக ஆட்சியானது நீடிக்கும் என நம்புகிறோம். அதற்காக ஆதரவு அளிக்கிறோம். திமுக தலைமையில் மதசார்பற்ற கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டோம். ஆனால் எங்களுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை.

அதே சமயம் தவெகவிற்கு மக்கள் அதிக இடங்களை கொடுத்தனர். பாஜக மறைமுகமாக ஆட்சி அமைத்துவிட கூடாது என்பதற்காக தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தோம். ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பு ஏற்க விசிகவின் ஆதரவு முக்கியமானதாக இருந்தது.

ஆதரிப்பவர்கள், எதிர்ப்பவர்கள் என அனைவருக்குமான அரசாக இந்த அரசு உள்ளது. அதற்கு சான்றாக அனைத்து கட்சி தலைவர்களையும் முதலமைச்சர் அவரவர் இடங்களுக்கே சென்று சந்தித்தார்.

தவெக ஆட்சியமைக்க நிபந்தனையற்ற ஆதரவை விசிக வழங்கியது. மாநில உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் இந்த அரசு எந்தவித சமரசமும் செய்து விடக் கூடாது. தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் கடந்த ஆட்சியை போன்று தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும். ஆணவ கொலைகளை தடுக்க சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும்.

மீனவர் பிரச்சினைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும். நேற்று கூட நம்முடைய மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இலங்கை அரசு இதுபோன்று கைது செய்வதை தடுக்க நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும். ஈழத்தை மீட்டெடுக்க அரசு நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும். மூடநம்பிக்கைக்கு எதிராக சட்டம் கொண்டு வரவேண்டும்.

தமிழகத்தில் உள்ள இலங்கை அகதிகளுக்கு வழங்கப்படும் திட்டங்கள் தொடர வேண்டும். அவர்கள் குடியுரிமை பெற உதவ வேண்டும். திமுக அரசின் திட்டங்கள் தொடர வேண்டும். கோயில்கள், பள்ளிகள் அருகேயுள்ள மதுக்கடைகள் மூடப்படுவதை வரவேற்கிறோம். அதேபோல், 200 யூனிட் இலவச மின்சார திட்டம் 5 ஆண்டுகளுக்கும் தொடர வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

விசிக வன்னி அரசு
