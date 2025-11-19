ETV Bharat / state

எஸ்ஐஆர்-ஐ எதிர்த்து நவ. 24 ஆம் தேதி சென்னையில் விசிக ஆர்ப்பாட்டம்!

கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சிறையில் உள்ள இஸ்லாமிய கைதிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முதலமைச்சரிடம் வைத்ததாக திருமாவளவன் கூறினார்.

திருமாவளவன்
திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 19, 2025 at 6:57 PM IST

1 Min Read
சென்னை: எஸ்.ஐ.ஆர். என அழைக்கப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை எதிர்த்து வரும் 24ஆம் தேதி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட உள்ளதாக அக் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி தெரிவித்தார்.

சென்னை, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை திருமாவளவன் சந்தித்தார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ''தேசிய தடய அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் தொடங்குவதற்கு தமிழக அரசு சார்பில் கேளம்பாக்கம் அருகில் 36 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று தமிழக முதலமைச்சர் விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு நிலத்தை ஒதுக்கியதற்காக அவரை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தோம்'' என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''ஈழத் தமிழர்களுக்கு அரசியல் அதிகாரம் வழங்கும் வகையில் இலங்கை அரசமைப்பு சட்டத்தில் மாற்றம் கொண்டு வர இலங்கை அரசுக்கு இந்திய அரசு அழுத்தம் தர வேண்டும். அதற்காக தமிழக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தமிழக முதலமைச்சரிடம் முன் வைத்தோம். இலங்கை யாழ்பாணத்தில் போர் முடிந்தும் பதற்ற நிலையிலேயே அந்த இடம் உள்ளது. ஈழத்தமிழர்கள் அச்சத்திலேயே வாழ்கின்றனர்.

மேலும் இன்றைய சந்திப்பின் போது, கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சிறை கைதிகளாக, ஆயுள் கைதிகளாக உள்ள இஸ்லாமியர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் முதலமைச்சரிடம் முன்வைத்தோம்.

எஸ்.ஐ.ஆர். என்ற வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் வேண்டாம் என வரும் 24 ஆம் தேதி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளோம். எஸ்.ஐ.ஆர்., என்பது பாஜகவும், தேர்தல் ஆணையமும் நடத்துகிற கூட்டு சதி. குடியுரிமையை பறிப்பதற்கான செயல் திட்டமாகவும், எதிர்ப்பு வாக்குகளை பட்டியலில் இருந்து நீக்குவதற்காகவும் இதை வடிவமைத்துள்ளார்கள். இந்த நடவடிக்கையை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். பழைய முறைப்படி வாக்காளர் திருத்தம் மேற்கொள்ள வேண்டும்'' என திருமாவளவன் கூறினார்.

