சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் முடிவை கைவிடுகிறாரா திருமாவளவன்? சற்று நேரத்தில் வெளியாகிறது அறிவிப்பு
சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் இன்று மாலை 5 மணிக்கு செய்தியாளர்களை சந்திக்கவுள்ளார்.
Published : April 4, 2026 at 4:44 PM IST
சென்னை : காட்டுமன்னார்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் முடிவை தொல்.திருமாவளவன் கைவிடவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் வரும் 23-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 30-ம் தேதி தொடங்கி விறுவிறுப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது. முதலமைச்சர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உள்ளிட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில், திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு 8 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன. காங்கிரஸ், தேமுதிகவுக்கு அடுத்தபடியாக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு அந்த கூட்டணியில் அதிக தொகுதிகள் வழங்கப்பட்டன. அந்த தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை கடந்த 29-ம் தேதி விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் வெளியிட்டார். அதில், கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதியில் தானே போட்டியிடுவதாக திருமாவளவன் அறிவித்திருந்தார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பின்னர் தமிழக அரசியல் களம் மாறவுள்ளதாகவும், எனவே தமிழக அரசியல் களத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டி உள்ளதால் தானே போட்டியிட உள்ளதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், காட்டுமன்னார்கோவில் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் முடிவை தொல்.திருமாவளவன் கைவிட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்கான முறையான அறிவிப்பை இன்று மாலை (ஏப்ரல் 4) 5 மணிக்கு சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெறவுள்ள செய்தியாளர் சந்திப்பில் திருமாவளவன் தெரிவிக்கிறார்.
திடீர் பின்வாங்கலுக்கான காரணம் என்ன?
2024-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சிதம்பரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற தொல்.திருமாவளவனுக்கு, கிட்டத்தட்ட இன்னும் மூன்று வருடம் பதவி உள்ளது. காட்டுமன்னார்கோவில் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திருமாவளவன் வெற்றி பெறும்பட்சத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தால், இடைத்தேர்தல் நடைபெறும்.
அதனைக் கருத்தில் கொண்டு திமுக தலைமை மற்றும் காங்கிரஸ் தரப்பிலிருந்து திருமாவளவனிடம் தொடர்ச்சியாக சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுவதில் இருந்து விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதன் அடிப்படையிலேயே திருமாவளவன் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக தெரிய வருகிறது.