தவெகவிற்கு ஆதரவு: 3 கட்சிகளும் ஒத்த முடிவாக நாளை அறிவிப்போம் என திருமாவளவன் அறிவிப்பு
அதிமுக - திமுக கூட்டணி அமைப்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன. அது இன்னும் முழு உருவம் பெறவில்லை. அப்படி பெற்றால் பார்க்கலாம் என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 7, 2026 at 9:17 PM IST
சென்னை: தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பது தொடர்பாக, இடதுசாரிகளின் முடிவை தொடர்ந்து, எங்கள் முடிவை தெரிவிப்போம். இந்த முடிவு விசிக மற்றும் இடதுசாரிகளின் ஒத்த முடிவாக இருக்கும் என திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
வணிக சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வு, ரயில்வே துறையில் இளைஞர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிக்கும் ரயில்வே பணியிட குறைப்பு ஆகியவற்றை கண்டித்து சென்னை பாரிமுனை ராஜாஜி சாலையில் அமைந்துள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே விசிக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதில், மத்திய அரசை கண்டித்து முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டது.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த திருமாவளவன், “நாட்டில் ஏழை எளிய மக்களை வஞ்சிக்கும் வகையில் சமையல் எரிவாயு விலையை உயர்த்தியுள்ள மத்திய அரசை கண்டித்தும், ரயில்வே துறையில் 30 ஆயிரம் பேருக்கு வேலை இழக்கும் வகையில் கடந்த ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி ரயில்வே துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பைக் கண்டித்தும், தற்போதுள்ள இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இடதுசாரிகளுடன் இணைந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தியுள்ளோம்.
பல ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இடதுசாரிகளுடன் ஒன்றாக இணைந்து பயணித்து வரும் சூழ்நிலையில், தற்போது தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் சூழ்நிலையில் இடதுசாரிகளுடன் ஒன்றாக இணைந்து முக்கிய முடிவு ஒன்றை எடுக்க உள்ளோம்.
இடதுசாரி கட்சியினர் நாளை அவர்களது நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துவதுபோல, நாங்கள் எங்கள் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் நாளை ஆலோசனை நடத்த உள்ளோம். இடதுசாரிகளின் முடிவை தொடர்ந்து, நாங்கள் எங்கள் முடிவை தெரிவிப்போம். இந்த முடிவு விடுதலை சிறுத்தைகள் மற்றும் இடதுசாரிகளின் ஒத்த முடிவாக இருக்கும்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “தற்போது அதிமுக - திமுக கூட்டணி அமைப்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. அது இன்னும் முழு உருவம் பெறவில்லை. அப்படி பெற்றால் பார்க்கலாம். பொதுவாக, தேர்தலில் தனிப் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்.
ஆனால், தவெக தலைவர் விஜய் தனிப்பெரும்பான்மை பெற்றும், ஆட்சிக்கு தேவையான 118 வேட்பாளர்கள் குறித்து ஆவணங்கள் கேட்கின்றனர். இது விஜய்க்கு கொடுக்கப்படும் அழுத்தமாக தமிழக மக்களும், நாங்களும் பார்க்கிறோம். காங்கிரஸ் கட்சியுடன் விஜய் கூட்டணி வைத்திருப்பது, இந்த அழுத்தத்திற்கு ஒரு காரணமாக உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.