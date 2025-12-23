விஜய் யாருக்காக கட்சி ஆரம்பித்துள்ளார் என்று எங்களுக்கு தெரியும் - திருமாவளவன் பதிலடி
ஆர்.எஸ்.எஸ். பிராமணர்களுக்கான இயக்கம் என்பதை அண்ணாமலை, நயினார் நாகேந்திரன், தமிழிசை சவுந்தரராஜன், பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் போன்றவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று திருமாவளவன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : December 23, 2025 at 11:19 AM IST
மதுரை: திமுகவை தீய சக்தி என்று கூறும் விஜய் யாருக்காக கட்சி ஆரம்பித்துள்ளார் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில், திருப்பரங்குன்றம் தீபம் விவகாரத்தில் மத நல்லிணக்கத்தை பாதுகாக்கக் கோரி மதுரை பழங்காநத்தம் பகுதியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி. தலைமை தாங்கினார்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் திருமாவளவன் பேசும்போது, தமிழகத்தில் எத்தனையோ மக்கள் பிரச்சனைகள் உள்ளன. அவற்றுக்காக பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ்., இந்து அமைப்புகள், சங் பரிவார் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் போராடி இருக்கிறார்களா? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
பாஜக ஆட்சியில் இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்தவர்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை. மத அரசியலை பேசும் பாஜக இந்துக்களுக்கும் எதுவும் செய்யவில்லை. இதனால் இந்துக்களுக்குத்தான் கூடுதல் ஆபத்து. நாங்கள் மத நல்லிணக்கத்தை விரும்புகிறோம். இங்குள்ள சிறுபான்மையினர் எங்களது சொந்தங்கள். அவர்களை அச்சுறுத்தப் பார்க்கிறது சங்பரிவார கும்பல்.
திருப்பரங்குன்றத்தை உத்தரப் பிரதேசத்தை போல் அயோத்தியாக மாற்ற முடியாது. அதற்கு நாங்கள் விடவும் மாட்டோம். இங்கு ஜனநாயக சக்திகள் பெரும்பான்மையாக உள்ளோம். நான் யாருக்கு எதிராகவும் வெறுப்பு அரசியலை பேசவில்லை. பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ். செய்யும் செயலை அம்பலப்படுத்துகிறோம். இந்துக்களை அவர்கள் ஏமாற்றும் செயல்களை வெளிப்படுத்துகிறோம் என்று கூறினார்.
ஆர்.எஸ்.எஸ்., பிராமணர்களுக்கான இயக்கம் என்பதை அண்ணாமலை, நயினார் நாகேந்திரன், தமிழிசை சவுந்தரராஜன், பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் போன்றவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மதச்சார்ப்பற்ற தேசம், அரசாக இருக்க வேண்டும், அனைவரும் சகோதரத்துவத்துடன் வாழ வேண்டும் என்பதுதான் அம்பேத்கர் கண்ட கனவு. அதைத்தானே நீங்கள் (பாஜக) நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று திருமா கூறினார்.
மேலும் பேசிய அவர், தி.மு.க. ஒரு தீய சக்தி என்று புதிதாக கட்சி தொடங்கிய விஜய் சொல்கிறார். அதுபற்றி எங்களுக்கு கவலையில்லை. தி.மு.க.வை வீழ்த்த நினைக்கும் ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்புக்காக நீங்கள் (விஜய்) கட்சி தொடங்கியுள்ளீர்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரிகிறது. எங்களுக்கென கொள்கைகள் இருக்கின்றன. எங்கள் கொள்கைக்கென சில தோழமை சக்திகள் உள்ளன. எங்களது கொள்கையோடு ஒத்துப்போவதால்தான் தி.மு.க.வோடு இருக்கிறோம். அவ்வளவுதான்.
சீமானும், விஜய்யும் ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது அம்பலமாகியிருக்கிறது. இது தெரிந்தும் தி.மு.க. காரர்கள் வேண்டுமானால் அமைதியாக இருக்கலாம். அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். சமூக நீதி அரசியல் பேசும், அம்பேத்கர் கொள்கைகளை கடைபிடிக்கும் நாங்கள் அமைதியாக இருக்கமாட்டோம் என்று திருமாவளவன் பேசினார்.