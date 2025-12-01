ETV Bharat / state

விஜய் வெறுப்பு அரசியலை உயர்த்தி பிடிக்கிறார் - விசிக திருமாவளவன் விமர்சனம்

விசிக இதுவரை தனிநபரை விமர்சனம் செய்ததில்லை என அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 1, 2025 at 8:06 AM IST

வேலூர்: தவெக தலைவர் விஜய் உடனடியாக ஆட்சி கிரீடத்தில் அமர வேண்டும் என்ற வேட்கையோடு ஆளும் கட்சியை விமர்சிப்பதை தாண்டி வெறுப்பை உமிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசின் கலைமாமணி விருது, சீதக்காதி அறக்கட்டளை விருது பெற்ற, தமிழியக்கப் பொதுச்செயலாளர் பேராசிரியர் அப்துல்காதருக்கு பாராட்டு விழா வேலூர் விஐடி கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இதில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் கலந்துகொண்டு வாழ்த்துரை ஆற்றினார்.

நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, குரூப் 2 தேர்வில் காலிப் பணியிடங்கள் அதிகளவில் உள்ளது குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “வேலையில்லா பட்டாதாரிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. தமிழக அரசின் பொது தேர்வாணையத்தின் மூலம் அறிவிக்கப்படும் பணியிடங்களுக்கு, ஒரு பதவிக்கு 100-க்கும் அதிகமானோர் போட்டியிடும் நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, வேலையின்மையை போக்கவும், வேலை வாய்ப்பை அதிகரிக்கவும் மத்திய அரசு கொள்கையை வகுக்க வேண்டும்.

அனைத்தையும் தனியார்மயமாக்குவது, ஆட்குறைப்பு செய்வது, தற்காலிக தொகுப்பூதிய பணியாளர்களை தேர்வு செய்வது போன்ற நடவடிக்கைகளே இதற்கு காரணம். எனவே, வேலை வாய்ப்பை அதிகரிக்க மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் உரிய நிலைப்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இளம் பட்டதாரிகள் வேலையில்லாமல் இருப்பது ஒரு தேசத்தின் வளர்ச்சியை கடுமையாக பாதிக்கும்” என்றார்.

தொடர்ந்து, “ஆளுநர் மாளிகையின் பெயர் ‘மக்கள் பவன்’ என மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது. மேலும், எந்த பின்னணியில் குற்றம் நடந்தது என்பதை பொறுத்து குற்றவாளிகளை சுட்டுப்பிடிக்கும் அணுகுமுறையை காவல்துறை கையில் எடுக்க வேண்டும். ஆனால் அனைத்து குற்றங்களுக்கும் காவல்துறையின் இந்த முறை ஏற்புடையதல்ல” என்றார்.

இதையும் படிங்க: செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் தொடர லாயக்கற்றவர் என்பதால் நீக்கினோம் - கோபியில் கொந்தளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி

வெறுப்பு அரசியலை உயர்த்தி பிடிக்கும் விஜய்

மேலும், விஜயின் தவெக கட்சி வளரக்கூடாது என்ற எண்ணம் விசிகவிற்கு உள்ளதா? என்றும், விஜயை பார்த்து திமுகவிற்கு பயம் உள்ளதா என்றும் செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “தவெக தலைவர் விஜயை கண்டு திமுக அச்சப்படுவதாக எழுப்பப்படும் கேள்வியே ஒரு சார்பாக உள்ளது. விஜயை பார்த்து திமுக பயப்படுவதாக தாங்களாக முடிவு செய்துகொள்ளக்கூடாது. விஜய் வருகையால் விசிகவிற்கு எந்த அச்சமும் இல்லை.

விஜய் கட்சி வந்தபோது அதனை முதலில் வரவேற்றது விசிக. அவர் கட்சி ஆரம்பித்து இரண்டு வருடங்கள் ஆகியுள்ள நிலையில், கொள்கைகள் சார்ந்த அரசியல் பேசாமல், வெறுப்பு அரசியலை உயர்த்தி பிடிக்கிறார் விஜய். உடனடியாக ஆட்சி கிரீடத்தில் அமர வேண்டும் என்ற வேட்கையோடு ஆளும் கட்சியை விமர்சித்து வருகிறார். விசிக இதுவரை தனிநபர் விமர்சனம் எதையும் செய்தது இல்லை. நாங்கள் தவெகவையும் விமர்சித்தது இல்லை. ஆனால், தற்போது தவெக ஆளும்கட்சி மீது வெறுப்பு அரசியலை உமிழ்வதில் எங்களுக்கு விமர்சனம் உள்ளது” என பதிலளித்தார்.

தொடர்ந்து, மாவட்டத்தில் தனித்தொகுதிகள் மற்றும் எஸ்ஐஆர் பணிகளுக்கான நிலைப்பாடுகள் குறித்த கேள்விக்கு, “ஒவ்வொரு முறையும் குறிப்பிட்ட தொகுதிகளை எழுதித் தருகிறோம். கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் வெற்றி வாய்ப்பை கருத்தில் கொண்டு உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டு முடிவெடுக்கப்படும். எஸ்ஐஆர் வேண்டாம் என்பதுதான் எங்கள் முழு நோக்கம்” என்றார்.

திருமாவளவன்
TVK VIJAY
விஜய்
வெறுப்பு அரசியல்
THIRUMAVALAVAN

