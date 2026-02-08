பெரியார் அடையாள அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டவர் - திருமாவளவன் புகழாரம்
பெரியாருக்கு சாதி உணர்வு உள்ளது, கன்னடர் என்பதால் தான் பெரியாருக்கு தமிழ் மீது கோபமிருந்தது என பேசினால் அவர்கள் ஏதோரு உள்நோக்கத்தோடு பேசுகிறார்கள் என்றுதான் அர்த்தம் என திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
Published : February 8, 2026 at 7:40 AM IST
சென்னை: பெரியார் அடையாள அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டவராக வாழ்ந்தவர் என திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
கவிதை நூல்கள் வெளியீட்டு விழா நேற்று (பிப்.7) சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட விசிக தலைவர் திருமாவளவன் 'தனியே ஒரு வானம், ஓசைகள் நடுவே மௌனம், சுருக்குப்பை, அப்படி என்ன தவறு செய்துவிட்டேன்' எனும் கவிதை நூலை வெளியிட்டார்.
தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி மேடையில் பேசிய அவர், “இடம், நிலம் தாண்டி செல்லும் பலர் நிலைமாறி உளறிக் கொண்டுள்ளனர். இங்கும் சிலர் அதனை செய்து வருகின்றனர். தமிழை பாதுகாக்கப் பல 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெரியார் போன்றவர்கள் களம் அமைத்து போராடியதுதான், இன்றும் தமிழுக்கு அரணாக உள்ளது. 'கன்னடர்' என்கிற உணர்வோடு, ‘திராவிடர்’ என்கிற சொல்லை பயன்படுத்தியிருந்தால், தமிழை பாதுகாக்க வேண்டும் என ஏன் பெரியார் போராட்டம் செய்யப்போகிறார். அந்த வகையில், பெரியார் அடையாள அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டவர்.
நம்மை போன்றவர்களுக்கு மொழி அபிமானம், சாதி அபிமானம், மத அபிமானம், நாடு போன்றவை இருக்கும். ஆனால் பெரியார் இதனையெல்லாம் கடந்துள்ளார். பெரியாரை ஒரு சாதி, மொழி, மத அடையாளத்துக்குள் சுருக்க முடியாது. இதனை புரிந்து கொள்ள அவரை ஆழமாகப் படிக்க வேண்டும். பெரியார் கொள்கை சார்ந்த அரசியல் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தவர்.
அனைவருக்கும் கடவுள் பயம் உள்ளது, ஆனால் பெரியாருக்கு இல்லை. ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ள மனக்குறைகளை கூறுவதற்கான முன்னோர்கள் வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்கினார்கள். பெரியாரால் கடவுள் இல்லை என்றும், பிள்ளையார் சிலையை போட்டு உடைத்துவிட்டு எப்படி நிம்மதியாக இருக்க முடிந்தது? கடவுள் இல்லை என்று கூறிவிட்டு எப்படி 94 வயது வரை வாழ்ந்தார்? ஏனென்றால் அவர் சில வளையங்களுக்கு முடங்கவில்லை. சமூகத்தில் உள்ள பாகுபாடுகளை களைந்தெறிய வேண்டும் என்பதுதான் பெரியாரின் பிரதான பார்வையாக இருந்தது.
மனிதருக்கு இந்து, முஸ்லீம் என ஒவ்வொரு மதத்தின் மீதும், ஒவ்வொரு கடவுள் மீதும் நம்பிக்கை உள்ளது. அதில் நாம் குறுக்கீடு செய்யவில்லை. தனிநபர் நம்பிக்கைகளுக்கும் நாம் செல்லவில்லை. ஆனால், அதில் உள்ள ஆதிக்கம், உழைப்பு சுரண்டல் என்ற பிரச்சினைகளை எப்படி கண்டும் காணாமலும் செல்வது என்பதுதான் பெரியாரின் எண்ணம். அதனால்தான் மூட நம்பிக்கை, மத உணர்வு, சாதி உணர்வு ஆகியவற்றிற்கு எதிராக அதன் பிரச்சினைகள் குறித்து பேசினார். அதற்காகத்தான் மக்கள் அச்சப்படும் கடவுளை தாக்கினார். அது அவரது உத்தி. அதுதான் திராவிடம்.
இந்த திராவிட அரசியலால் தமிழ் வளர்ப்பதற்கு தடையாகவும், தமிழ்த் தேசிய அரசியல் வளர்வதற்கும் தடையாக இருந்தது என திரிபுவாதத்தை உள்நோக்கத்தோடு சிலர் பரப்பி வருகின்றனர். பெரியார் திட்டமிட்டு செய்ததாக சிலர் கூறுகின்றனர். இது மிகவும் ஆபத்தான அரசியல். புத்தர் காலம் தொட்டே ஆரியர், பார்ப்பனர்களை எதிர்க்கும் அரசியல் இந்த மண்ணில் உள்ளது. திராவிடம் என்பது மொழி, நிலத்தை குறிக்கும் சொல் அல்ல. திராவிட கட்சிகள் என்பது வேறு. திராவிடம் என்பது சமத்துவம் என்னும் கோட்பாட்டை குறிப்பது. பெரியாருக்கு சாதி உணர்வு உள்ளது எனவும், கன்னடராக இருந்ததால் தான் பெரியாருக்கு தமிழ் மீது கோபமிருந்தது என பேசினால் அவர்கள் ஏதோரு உள்நோக்கத்தோடு, யாருக்காகவோ பேசுகிறார்கள் என்றுதான் அர்த்தம்” என தெரிவித்தார்.