ETV Bharat / state

இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர்கள் மீது வெறுப்பு இருந்தால் மக்கள் நிச்சயம் தீர்ப்பு தருவார்கள் - திருமாவளவன் பேட்டி

போலி நம்பர் பிளேட் காரில் சென்றபோது வாகன எண்ணை கவனிக்கவில்லை என்றும், அது சினிமா படப்பிடிப்பு தளத்திலிருந்த கார் என்றும் திருமாவளவன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தொழிலாளர் விடுதலை முன்னணி சங்க நிகழ்ச்சியில் திருமாவளவன்
தொழிலாளர் விடுதலை முன்னணி சங்க நிகழ்ச்சியில் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 9:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மீண்டும் போட்டியிடும் த.வெ.க வேட்பாளர்களின் மீது வெறுப்போ; எதிர்ப்போ இருந்தால் மக்கள் நிச்சயம் அவர்களுக்கான தீர்ப்பை தருவார்கள். ஆனால் தேர்தல் வரை அதற்கு பொறுமையாக இருக்க வேண்டுமென திருமாவளவன் பேசியுள்ளார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் சங்கமான தொழிலாளர் விடுதலை முன்னணி சங்கத்தின் மாநில நிர்வாகிகள் கூட்டம் தாம்பரத்தில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.

அவர் பேசுகையில், “போக்குவரத்து தொழிலாளர்களை நிரந்தர அரசு ஊழியராக்கிட வேண்டும் என விசிக கட்சி அரசை வலியுறுத்தும். ஆளும் கட்சியில் அங்கம் வகிப்பதால் தொழிலாளகளின் கோரிக்கைகளை என்றைக்கும் விசிக விட்டுக் கொடுக்காது” என்றார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த திருமாவளவன் அவர்களுடைய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.

அவரிடம், மதுராந்தகம், தாரபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தவர்களே வேட்பாளர்களாக நிற்பதால் மக்களிடம் எதிர்ப்பு உள்ளதே என்று கேட்டதற்கு, “ராஜினாமா செய்து விட்டு மீண்டும் போட்டியிடும் வேட்பாளர் மீது வெறுப்போ எதிர்ப்போ இருந்தால் மக்கள் நிச்சயம் அவர்களுக்கான தீர்ப்பை தருவார்கள். இடைத்தேர்தல் வரை பொறுமையாக இருந்து பார்ப்போம்” என்று கூறினார்.

சோபா விமர்சனம் குறித்து கேட்டபோது, “எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி எங்களை சோபா விமர்சனம் செய்ததாக நான் எண்ணவில்லை. அதிமுகவில் அப்போது பிரச்சினைகள் இருந்ததால் அவர்களை விமர்சித்ததாகவே நான் எண்ணுகிறேன். ஆனால் அதன்பிறகு சோபா விமர்சனம் மக்களால் புறந்தள்ளப்பட்டது” என்றார்.

இதையும் படிங்க: சமூகநீதி விடுதிகளில் மாட்டிறைச்சி: அமைச்சர் வன்னி அரசு பேச்சு சர்ச்சையானது ஏன்?

போலி நம்பர் பிளேட் காரில் சென்றது குறித்து கேட்டதற்கு, “சமூக நீதியின் சகாப்தம் நிகழ்ச்சியில் பார்வையாளர்களாக கலந்து கொண்டேன். வாசலில் இருந்து என்னை அவர்களின் ஜாகுவார் காரில் அழைத்துச் சென்றனர். அப்போது காரின் பதிவு எண்ணை கவனிக்கவில்லை. ஆனால் ஊடகங்களில் வந்த பிறகுதான் எனக்கு இதுபோல் ஒளிப்பதிவு செய்திருந்தார்கள் என தெரிய வருகிறது. அது சினிமா படப்பிடிப்பு தளம் என்பதால் இதுபோல் நிகழ்வுகள் நடந்துள்ளன. நான் ஒரு பார்வையாளராக தான் அந்த அங்கு சென்றேன்” என்று பதிலளித்தார்.

TAGGED:

THIRUMAVALAVAN CAR NUMBER PLATE
BY ELECTION TVK CANDIDATES
திருமாவளவன் கார் நம்பர் விவகாரம்
திருமாவளவன்
VCK THIRUMAVALAVAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.