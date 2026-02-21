திராவிடத்தையும் பெரியாரையும் விமர்சிப்பவர்களை நான் எதிர்ப்பது ஏன் தெரியுமா? திருமாவளவன் பேச்சு
இன்றைக்கு சிலர் தமிழ் வேறு, திராவிடம் வேறு என்று பேசி திராவிடம் என்ற கருத்தையே சிதைக்க பார்க்கிறார்கள். அதற்காக பெரியாரையே கொச்சையாக விமர்சிக்கிறார்கள் என்று திருமாவளவன் பேசியுள்ளார்.
Published : February 21, 2026 at 8:13 AM IST
சென்னை: திராவிடத்தையும், பெரியாரையும் இன்று விமர்சிப்பவர்கள், நாளை அம்பேத்கரையும் விமர்சிப்பார்கள் என்பதால்தான் அவர்களை நான் எதிர்க்கிறேன் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.
பார்வையற்ற பேராசிரியர் மு. ரமேஷ் எழுதிய ‘புத்தம்+திராவிடம் = சமூகநீதி’ மற்றும் ‘தன்னடையாளங்களை எழுதி பார்த்தால்’ ஆகிய இரு நூல்கள் வெளியீட்டு விழா சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அரங்கில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக உயர்கல்வி துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் மற்றும் விசிக தலைவர் தொல் திருமாவளவன் பங்கேற்றனர். விழாவில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் நூல்களை வெளியிட்டார்.
இவ்விழாவில் அமைச்சர் கோவி. செழியன், “பெயருக்கு பின்னால் சாதி இருந்த காலம் மாறி, தற்போது பெயருக்கு பின்னால் படிப்பு போடும் நிலை வந்துவிட்டது. அனைவரும் ஆராய்ச்சி மாணவராக சேர்வதற்கு தகுதிபெற வேண்டும் என்பதற்காக இனிமேல் பிஎச்டி படிப்பில் சேர ‘சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம்’ கொண்டு வந்துள்ளேன்.
நான் சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கு எனக்கு கட்சி வாய்ப்பு கொடுத்தாலும், திருவிடைமருதூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதற்கு விசிக தோழர்களும் திருமாவளவனும் தான் காரணம். அவர்களின் ஆதரவோடுதான் 2011, 2016 ஆகிய தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்றேன். 2021ஆம் ஆண்டும் அதே தொகுதியில் மூன்றாவது முறையாக போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைத்தது. மூன்று முறை வெற்றி பெற்றதால் எனக்கு தலைமை கொறடா பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது.
பின்னர் எனக்கு உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது. இந்தியாவிலேயே தாழ்ந்த வகுப்பில் பிறந்த, ஏழை ஒருவருக்கு உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பதவி கிடைத்தது என்றால் அதற்கு காரணம் கருணாநிதிதான். கருப்பு - சிவப்பு மற்றும் நீலம்தான் தமிழகத்தை ஆள வேண்டும். இன்னும் பல கோவி. செழியன்கள் வர வேண்டும்” என்று பேசினார்.
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய திருமாவளவன், “அரசியலில் இருப்பவர்கள் மிக அவசியமாக படிக்க வேண்டிய நூல் ‘புத்தம்+திராவிடம் = சமூகநீதி’ என்று சொல்வேன். ஏனென்றால் புத்தம் குறித்தும் திராவிடம் குறித்தும் நமக்கு புரிதல் இருந்தால்தான் சமூகநீதி குறித்த சரியான புரிதல் கிடைக்கும்.
இன்றைக்கு சமூகநீதி கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுகிறது. காலப்போக்கில் சமூக நீதி என்கின்ற கோட்பாடு இல்லாமல் போய் விடுமோ என்று அஞ்சுகின்ற வகையில் வலதுசாரிகளின் கை மேலோங்கி இருக்கிறது. இந்த சூழலில் சமூகநீதி குறித்த புரிதல் இளம் தலைமுறையினருக்கு தேவை. குறிப்பாக ஆய்வு மாணவர்கள், பள்ளி மாணவர்கள் கட்டாயம் படிக்க வேண்டிய நூல் அது.
சமூக நீதி என்பது ஏழை எளிய மக்கள் மீதுள்ள பரிதாபத்தின் அடிப்படையில் முன்மொழியப்பட்டதல்ல. காலம் காலமாக நிலவுகிற சமத்துவமின்மை, அநீதி போன்ற பாகுபாடுகளை எதிர்த்து போராடுகிற ஒரு கோட்பாடுதான் சமூக நீதி. ஆகவே சமூக நீதியை ஒரு கோட்பாடு புரிதலோடு அணுக வேண்டும்.
திராவிடம் பற்றி இங்கு பேசுவதற்கு ஒரு பின்புலம் இருக்கிறது. அந்த பின்புலம் தான் பெளத்தம். பொளத்தத்தில் இருந்துதான் திராவிடம் உருவானது. திராவிடத்திலிருந்து தான் சமூகநீதி உருவானது என்ற புரிதலை நாம் எடுத்துரைக்க வேண்டும். பெளத்தமும் கடவுள் வழிபாட்டுக்குரியது அல்ல. அது சமத்துவத்திற்கான கோட்பாடு.
திராவிடமும் தமிழும் வேறு வேறு அல்ல. தமிழ் தான் திராவிடம். திராவிடம் தான் தமிழ். இது மொழி மற்றும் இன அடையாளத்தை தெளிவுபடுத்துகிறது. ஒரு காலத்தில், இந்தியா முழுவதும் தமிழ் மொழி பேசப்பட்டது. அவர்களை நாகர்கள் என்று அழைத்தார்கள். பிற்காலத்தில் அவர்கள் சமஸ்கிருதத்தால் உள்வாங்கப்பட்டார்கள்.
இந்தியாவில் இரண்டு இன குழுக்கள் தான் இருந்தார்கள். ஒன்று ஆரியம். மற்றொன்று திராவிடம். அந்த திராவிட இனம்தான் இன்றைக்கு தமிழ் இனமாக தமிழ்நாட்டோடு இருக்கிறது என்பதை அம்பேத்கர் கூறியிருக்கிறார். ஆனால் இன்றைக்கு சிலர் தமிழ் வேறு, திராவிடம் வேறு என்று பேசி திராவிடம் என்ற கருத்துகளையே சிதைக்க பார்க்கிறார்கள். அதற்காக பெரியாரையே கொச்சையாக விமர்சிக்கிறார்கள். இன்று திராவிடத்தையும், பெரியாரையும் விமர்சிப்பவர்கள் நாளை அம்பேத்கரையும் விமர்சிக்கக்கூடும். அதனால்தான் அவர்களை எதிர்க்கிறேன்” என திருமாவளவன் கூறினார்.