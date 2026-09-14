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இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தனித்துப் போட்டியிடுவது கூட்டணியை பாதிக்காது - திருமாவளவன்

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அ. ராசா மற்றும் முன்னணி பேச்சாளர்களின் பேச்சு அதிர்ச்சி அளிக்க கூடிய வகையில் உள்ளதாக வி.சி.க தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 1:08 PM IST

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விருதுநகர்: இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தனித்துப் போட்டியிடுவதால் மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றி கூட்டணிக்கு எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என வி.சி.க தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் உள்ள மாவட்ட செயலாளர் செல்வின் ஏசுதாஸின் தாயாரின் உடல்நலம் குறித்து நலம் விசாரிப்பதற்காக அவரது இல்லத்திற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் வருகை தந்திருந்தார். தொடர்ந்து, தாயாரின் நலம் விசாரித்து, அவரது குடும்பத்தினருடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றி கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ளது. மதிமுக, விசிக, காங்கிரஸ், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய 4 கட்சிகளும் தவெகவுடன் அரசியல் கூட்டணியை உருவாக்கியுள்ளோம். இடைத்தேர்தலில் தவெக வேட்பாளர்களின் வெற்றிக்கு விசிக பங்காற்றும்” எனத் தெரிவித்தார்.

இடைத்தேர்தலில் இடதுசாரிகள் தனித்து போட்டியிடுவது குறித்த கேள்விக்கு, ”கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தவெக ஆட்சிக்கு மட்டும்தான் ஆதரவு, நாங்கள் தனித்து தான் இயங்குவோம் என தொடக்கம் முதலே கருத்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே, தற்போதும் தெளிவுபடையாக கூறி இருக்கிறார்கள். அது அவர்களுக்கான சுதந்திரம், உரிமை. அது எந்த வகையிலும் மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றி கூட்டணிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என நம்புகிறேன்” எனக் கூறினார்.

தொடர்ந்து முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டு பயணம் குறித்த விமர்சனத்திற்கு பதிலளித்த அவர், “முதல்வரின் வெளிநாட்டு பயணம் இன்னும் நிறைவு பெறவில்லை. முழுமையாக அவருடைய பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு வரும்போதுதான் அது பற்றிய கருத்துக்களை சொல்ல முடியும். இப்போதைக்கு கருத்துக்கள் சொல்ல முடியாது” எனக் கூறினார்.

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திமுக போராட்டத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ. ராசாவின் சர்ச்சை பேச்சு குறித்த கேள்விக்கு, “அண்மையில் திமுக தலைவர் அண்ணன் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட வீடியோ பதிவில் எங்கே யார் எப்படி பேசினாலும், மனித மாண்புகளுக்கு உரிய மரியாதையை வழங்க வேண்டும் என்றுதான் எமது கட்சியினருக்கு நான் வழிகாட்டுகிறேன் என்ற பொருளில் கருத்து பதிவிட்டிருந்தார். ஆனால், நேற்று நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா மற்றும் அக்கட்சியின் முன்னணி தலைவர்கள் அந்த மாண்புகளை கடைபிடித்ததாக தெரியவில்லை. அது தவெகவுக்கு எதிரான கருத்து என்பதை விட, திமுகவுக்கு எதிரான கருத்தாகத்தான் போய் முடியும்.

அவர்கள் நீண்ட நெடிய பாரம்பரியமுள்ளவர்கள். மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டக் கூடிய தகுதி படைத்தவர்கள். அவர்கள் அரசியல் நாகரீகத்திற்கு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். ஆனால், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அ.ராசா மற்றும் முன்னணி பேச்சாளர்களின் பேச்சு அதிர்ச்சி அளிக்க கூடிய வகையில் உள்ளது” என பதிலளித்தார்.

TAGGED:

VCK THIRUMAVALAVAN
TAMIL NADU BYE ELECTION
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்
ஆ ராசா சர்ச்சை பேச்சு
THIRUMAVALAVAN ON COMMUNIST PARTIES

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