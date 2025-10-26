"அடங்க மறு, அத்துமீறு வன்முறை அல்ல; புரிந்துகொண்டால் விமர்சிக்க மாட்டார்கள்" - திருமாவளவன்!
Published : October 26, 2025 at 11:40 AM IST
சென்னை: 'அடங்க மறு, அத்துமீறு' என்பது வன்முறை அல்ல. வன்முறையை எதிர்த்து நிற்பது. இதை புரிந்துகொண்டால் விமர்சிக்க மாட்டார்கள் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை சாலிகிராமத்தில் உள்ள தனியார் அரங்கில் 'ஆறு அறிவு' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் நடிகை தீபா, இயக்குநர் பாக்கியராஜ், விசிக தலைவர் தொல் திருமாவளவன், திரைப்பட குழுவினர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினர்.
அப்போது மேடையில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பேசியதாவது, “ 'ஆறு அறிவு' படத்தின் இயக்குநர் பெயர் CM விஜய். CM விஜய் என்று சொன்னால் வேறு பொருள் ஆகிவிடுகிறது. அது அவரின் ஊர் பெயர். நானே CM விஜய் என்று சொல்வதுபோல் ஆகிவிடும். ஆறாவது அறிவு எவ்வளவு வலிமையானது என்பதை பாக்கியராஜ் எடுத்துக் கூறினார். சிந்தனை ஆற்றல்தான் ஆறாவது அறிவு. புலன் அறிவால் தொகுக்கப்பட்ட அறிவுதான் 6-வது அறிவு.” என்றார்.
தொடர்ந்து, பேசிய அவர், “சாதி அமைப்பு கூடாது என்ற கருத்தை நான் மட்டும் பேசவில்லை. ஆனால், நான் மட்டும் பேசுவதாக சிலர் தோற்றத்தை உருவாக்குகிறார்கள். ‘அடங்க மறு, அத்து மீறு’ என்பதை விமர்சிக்கிறார்கள். அதற்கு பின்னால் உள்ளதை புரிந்துகொண்டால் விமர்சிக்க மாட்டார்கள். இது வன்முறை அல்ல, வன்முறையை எதிர்த்து நிற்பது.
குளவிக் கூட்டை கலைத்தால் அது கொட்டுகிறது. அதற்கு பெயர்தான் திருப்பி அடித்தல். இது இயற்கையான ஒன்று, இதை கிண்டல் செய்கிறார்கள். ஆதிக்க சாதியின் உணர்வு இது. இதை எதிர்த்து சிந்திப்பதுதான் ஆறாவது அறிவு. அம்பேத்கர் என்ற பெயரை வைக்க தயக்கம் காட்டுகிறார்கள். அம்பேத்கர் பெயர் வைத்தால், ஒடுக்கப்படுவோம் என்பதால் தயக்கம் காட்டுகிறார்கள். இந்த நிலைமை மாறும்.
பின்னர் இயக்குநர் பாக்கியராஜ் பேசியதாவது, “நம் வாழ்க்கை நமக்கானது மட்டுமல்ல, அடுத்தவர்களுக்காகவும் வாழ்வதுதான் என்று வாழ்பவர் திருமாவளவன். எம்ஜிஆர் மறைவின்போது நான் அடுத்த முதலமைச்சராக வேண்டும் என பலரும் என்னிடம் வந்து கூறினார்கள்.
அதில் ஒருவர்தான் இன்றைய திமுக அமைச்சரான எ.வ. வேலு. ஆனால், அது சரியாக வரும் என எனக்கு தோன்றவில்லை. ஆதலால் எம்ஜிஆரின் மனைவி ஜானகி அம்மையார் முதலமைச்சர் பதவி ஏற்க வேண்டும் என நான் கூறினேன். ‘ஆறு அறிவு’ என்பது அனைத்து தரப்பட்ட மக்களும் சமம் என்கிற நிலையை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம்” என்றார்.
நிகழ்ச்சியில் நடிகை தீபா பேசியதாவது, “காதல் என்பது ஒரு வார்த்தை அல்ல; உயிர் என்பதை உணர வைத்ததே பாக்கியராஜ்தான். சாதியை எப்பொழுது நாம் விட்டொழிக்கிறோமோ, அப்பொழுதுதான் நாம் மனிதர்களாக இருப்போம். ஒரு உயிர்மீது மற்றொரு உயிருக்கு அன்பு வரும்பொழுது அதை தடுக்கக்கூடிய உரிமை யாருக்கும் கிடையாது” என்றார்.