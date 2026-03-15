பாஜகவிற்கு அடிபணிந்தால் விஜயின் அரசியல் எதிர்காலம் சூனியமாகிவிடும் - திருமாவளவன் எச்சரிக்கை
விஜய் பாஜகவின் அழுத்தங்களுக்கு இணங்கமாட்டார் என நம்புவதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
Published : March 15, 2026 at 3:11 PM IST
சென்னை: பாஜகவிற்கு அடிபணிந்தால் விஜயின் அரசியல் எதிர்காலம் சூனியமாகிவிடும் என்று திருமாவளவன் எச்சரித்துள்ளார்.
சென்னை சைதாப்பேட்டையில் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டை போக்க மத்திய அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க தவறிவிட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டி, விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தலைமையில் இன்று (மார்ச் 15) ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அதில் அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட திமுக கூட்டணி கட்சியினர் கலந்து கொண்டனர்.
அறியாமல் பேசும் அண்ணாமலை
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த திருமாவளவனிடம் எரிவாயு தட்டுப்பாடு தொடர்பாக, திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் தான் பதட்டத்தை உருவாக்குவதாக அண்ணாமலை கூறியது தொடர்பான கேள்விக்கு, “இந்தியா மட்டுமில்லை உலக நாடுகள் முழுவதும் இந்த பதற்ற நிலை உள்ளது. அப்படியென்றால், அண்ணாமலை அறியாமல் பேசுகிறார் என்றுதான் அர்த்தம். நாங்கள் அரசியல் செய்யவில்லை. அண்ணாமலைதான் அரசியல் செய்கிறார்” என்றார்.
விஜய்க்கு அழுத்தம்
விஜய் குறித்த கேள்விக்கு, "திமுக தலைமையிலான கூட்டணிக் கட்சிகளிடையே பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாக நடக்கிறது. ஆனால், அதிமுக - பாஜக இன்னும் பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கவில்லை. 2021 கூட்டணியையே அவர்களால் தக்க வைக்க முடியவில்லை. தற்போது, அதிமுக - பாஜக விஜயை தங்கள் கூட்டணியில் இணைக்க முயற்சிப்பதாகவும், விஜய்க்கு அழுத்தம் கொடுத்து அடிபணிய வைக்க முயற்சிகள் நடப்பதாகவும் ஊடகங்களில் செய்திகள் வருகின்றன.
நண்பர் விஜய் பாஜகவிற்கு அடிபணிந்தால், அவருடைய அரசியல் எதிர்காலம் சூனியமாகிவிடும். பிற மாநிலங்களில் பாஜக, சங்பரிவார் நய வஞ்சகமாக கூட்டணிக் கட்சிகளை வளைப்பது போன்ற யுத்தியை கையாள்வர். அதை தமிழகத்திலும் செய்யப் பார்க்கின்றனர். விஜய் அதற்கு இணங்கமாட்டார். தனது எதிர்காலத்தை சூனியமாக்கிக் கொள்ளமாட்டார்" என நம்புவதாக தெரிவித்தார்.
இடதுசாரிகள் கூடுதல் தொகுதிகள் கேட்டது தொடர்பான கேள்விக்கு, “கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையின் போது கூட்டணிக் கட்சிகள் இடையே மாறுபட்ட, முரண்பட்ட கருத்துகள் வருவது இயல்புதான். ஆனாலும், இறுதியில் சுமுக தீர்வு காண்போம். இடதுசாரிகளின் கருத்துக்களால் கூட்டணியில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. விசிக எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என இரண்டொரு நாளில் தெரிந்துவிடும்” என்றார்.
துணிச்சல் இல்லாத மோடி
முன்னதாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய திருமாவளவன், “எரிவாயு பிரச்சனைக்காக, இந்தியாவில் முதலில் போராட்டம் அறிவித்த தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்தான். இஸ்ரேல் மதவெறி பிடித்த நாடு. அவர்கள் நாட்டில் எண்ணெய் வளம் இல்லை, எரிவாயு உற்பத்தி இல்லை. வளைகுடாவை நம்பியே இஸ்ரேல் உள்ளது. ஈரானும், ஈராக்கும் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்க்கும் துணிச்சல் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றனர். முதல்நாள் வரை பேச்சுவார்த்தை நடத்திவிட்டு மறுநாள் தாக்குகின்றனர்.
ரஷ்யா, ஈரான் நாடுகளிடம் இருந்து நாம் கச்சா எண்ணெய் வாங்குகிறோம். ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்கக் கூடாது என மோடிக்கு டிரம்ப் கட்டளையிட்டார். மோடி வாய் திறக்கவில்லை. இறையாண்மையை பாதுகாக்கும் துணிச்சல் மோடிக்கு இல்லை. காமெனிக்கு இருக்கும் துணிச்சல் கூட மோடிக்கு இல்லை” என விமர்சித்தார்.