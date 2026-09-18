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தே.மு.தி.க - வி.சி.க வார்த்தை மோதல்: பிரேமலதா பேரம் பேசியதாக வன்னி அரசு குற்றச்சாட்டு - காழ்ப்புணர்வு இல்லை என திருமா விளக்கம்

இப்போதைக்கு இடைத்தேர்தலில் இரண்டு தொகுதியிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் எங்கள் பணிகள் இருக்கும் என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய திருமாவளவன்
பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 10:05 AM IST

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கடலூர்: “நாங்கள் தே.மு.தி.க மீது காழ்ப்புணர்வு கொண்டு விமர்சிக்கிறோம் என்ற கோணத்தில் பிரேமலதா கருத்து சொல்கிறார். அந்த கருத்து அவருடைய கருத்தாகவே இருக்கட்டும்” என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

நேற்றைய தினம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன், தந்தை பெரியாரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “தி.மு.க ஆட்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகளின் வேண்டுகோளை ஏற்று தி.மு.க அரசு பெரியார் பிறந்தநாளை சமூக நீதி நாளாகவும், புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பிறந்தநாளை சமத்துவ நாளாகவும் அறிவித்தது. அந்த வகையில் சமூக நிதி நாளான இன்று இந்த மண்ணில் சமூக நீதியை பாதுகாக்கவும், சமத்துவத்தை வென்றெடுக்கவும் விடுதலை சிறுத்தைகள் உறுதியாக இருக்கிறோம்” என்றார்.

தி.மு.க உடனான மனக்கசப்பு

தொடர்ந்து தே.மு.தி.க உடனான மோதல் போக்கு குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு விளக்கமளித்தார். அவர் பேசுகையில், “நாங்கள் தே.மு.தி.க-வை விமர்சித்ததாக பிரேமலதா எண்ணிக்கொண்டு கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறார். திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கூட்டணியிலிருந்து சில கட்சிகள் வெளியேறினார்கள். அதற்கு பதவி ஆசை மட்டுமே காரணம் என்று பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர். துரோக பட்டங்களையும் சூட்டி வருகின்றனர்.

அவர்களுக்கு விடையளிக்கும் வகையில் நான் திருமண விழாவில் ஒன்றில் பேசும்பொழுது, ‘கூட்டணியிலிருந்து விலகியதற்கு பதவி ஆசை மட்டும் தான் காரணமா? அப்போது தி.மு.க-வுடன் கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளுடனான உறவு எத்தகையதாக இருந்தது என்பதையும் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாமா?’ என்ற கோணத்தில் கருத்துக்களை சொன்னேன்.

அப்படி காரணங்களை அடுக்குகிற பொழுது தே.மு.தி.க-வை கூட்டணியில் சேர்த்தது, அதற்கு இடங்கள் 10 இடங்கள் வழங்கப்பட்டது குறித்தும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு கசப்பு இருக்காதா? என்று கோணத்தில் கேள்வி எழுப்பினேன். அவ்வளவுதான்.

தே.மு.தி.க மீது காழ்ப்புணர்வா?

அந்த நேரத்தில் பலரும் தே.மு.தி.க-வை தி.மு.க கூட்டணிக்குள் இணைத்துக் கொண்டதை சமூக வலைதளங்களில் விமர்சித்தது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், நான் அதை வரவேற்றேன். தே.மு.தி.க-வை ஏன் சேர்த்தீர்கள்? எதற்காக இத்தனை சீட் கொடுத்தீர்கள்? என்ற கோணத்தில் எந்த கருத்தையும் சொல்லவில்லை.

ஆனால், நாங்கள் ஏதோ தே.மு.தி.க மீது காழ்ப்புணர்வு கொண்டு விமர்சிக்கிறோம் என்ற கோணத்தில் பிரேமலதா கருத்து சொல்கிறார். அந்த கருத்து அவருடைய கருத்தாகவே இருக்கட்டும். அதில், தான் மேற்கொண்டு கருத்து சொல்ல விரும்பவில்லை. இப்போதைக்கு இரண்டு தொகுதியிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் எங்கள் பணிகள் இருக்கும்” என்று விளக்கமளித்தார்.

அமைச்சர் பதவிக்காக

முன்னதாக, செப்டம்பர் 16 அன்று நடைபெற்ற தே.மு.தி.க நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய பிரேமலதா விஜயகாந்த், “அன்று மக்கள் நலக் கூட்டணியின் போது விஜயகாந்தை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்றுக் கொண்ட திருமாவளவன், இன்று அமைச்சரவையில் இடம் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகவே தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொண்டு கூட்டணி மாறியுள்ளார்.

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சொந்த சுயநலத்திற்காக நிலைப்பாட்டை மாற்றிவிட்டு தே.மு.தி.க மீது தேவையற்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பது தவறானது. இனிமேல் அவர் தே.மு.தி.க-வைப் பற்றிப் பேசமாட்டார் என நம்புகிறேன்” என்று பேசியிருந்தார்.

எம்.பி பதவிக்காக

பிரேமலதாவின் இந்த பேச்சுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக நேற்று பேசிய சமூக நலத்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, “தே.மு.தி.க கடந்த காலங்களில் பா.ஜ.க-வுடன் இணைந்து செயல்பட்டது. அந்தக் கூட்டணியா, இந்த கூட்டணியா என கடைசி வரை இரண்டு பக்கமும் பேரம் பேசியவர் தான் பிரேமலதா விஜயகாந்த். ஒரே ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டுக்காக திமுகவிடம் வந்தது தேமுதிக. நாங்கள் தேமுதிகவின் மீது எந்தவித குற்றச்சாட்டும் முன்வைக்கவில்லை. தொகுதி பங்கீட்டில் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட கசப்பை தான் வெளிப்படுத்தினோம்.

இதனை உள்வாங்கிக் கொள்ளாமல் பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவ்வாறு கருத்து தெரிவித்திருப்பது அவர்களது அறியாமையை காட்டுகிறது. விடுதலை சிறுத்தைக் கட்சியினர் பதவிக்காக செல்பவர்கள் இல்லை என்று நாட்டு மக்களுக்கு தெரியும்” என்று பதிலளித்திருந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து திருமாவளவனும் விசிக மீது தேமுதிக முன்வைக்கும் விமர்சனங்களுக்கு விளக்கமளித்துள்ளார்.

TAGGED:

THIRUMAVALAVAN
PREMALATHA VIJAYAKANTH
தேமுதிக விசிக
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