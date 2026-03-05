நாங்குநேரி இரட்டை கொலை: அரசியல் பின்னணி குறித்து விசாரிக்க திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்
நாங்குநேரி இரட்டை கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய நபர் யாராக இருந்தாலும், அனைவரையும் கைது செய்ய வேண்டும் என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 5, 2026 at 8:59 PM IST
திருநெல்வேலி: நாங்குநேரி இரட்டை கொலை சம்பவத்தின் பின்னணியில் அரசியல் காரணங்கள் இருக்கிறதா என்பதை கண்டறிய வேண்டுமென திருமாவளவன் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரி அருகே பெரும்பத்து கிராமத்தில் கடந்த திங்கட்கிழமை இரவு போதையில் திரிந்த 9 பேர் கொண்ட கும்பல், சாலையில் தென்பட்டவர்களையெல்லாம் அரிவாளால் வெட்டியது. இந்தக் கொடூர தாக்குதலில், மாற்றுத்திறனாளி ஜான் மற்றும் ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த டிரானத் கட்டா ஆகிய இரண்டு பேரும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும், பலர் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
தமிழகத்தையே உலுக்கிய இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக 14 தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை செய்து வந்த நிலையில், தற்போது 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த கொலை வெறித்தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்தி பரப்புவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நெல்லை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரசன்னகுமார் எச்சரித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், சம்பவம் நடைபெற்ற பெரும்பத்து கிராமத்திற்கு இன்று (மார்ச் 5) நேரில் சென்ற விடுதலை சிறுத்தை கட்சி திருமாவளவன், உயிரிழந்த மாற்றுத்திறனாளி ஜான் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறி நிதியுதவி வழங்கினார். மேலும், இக்கொடூர தாக்குதலில் உயிரிழந்த வடமாநில தொழிலாளி டிரானத் கட்டாவின் மனைவி மஸ்தானிக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் ஆறுதல் தெரிவித்த அவர், நிதி உதவியும் வழங்கினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருமாவளவன், “நாங்குநேரி இரட்டை கொலையில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதே சமயம், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு போதிய நிதி உதவியும், கணவரை இழந்து தவிக்கும் பெண்ணுக்கு அரசு வேலையும் வழங்க வேண்டும்.
ஜான் குடும்பத்தினருக்கு ‘கலைஞர் கனவு இல்லம்’ வழங்கியது போன்று வடமாநில தொழிலாளர் குடும்பத்திற்கும் கலைஞர் கனவு இல்லம் கட்ட அனுமதி வழங்க வேண்டும். இந்த சம்பவத்தின் பின்னணியில் அரசியல் காரணங்கள் இருக்கிறதா என்பதையும் கண்டறிய வேண்டும்.
போதைப் பழக்கம் மட்டும்தான் காரணம் என்றாலும், அதிலிருந்து மக்களை பாதுகாப்பதற்கு தீவிர நடவடிக்கையை அரசு எடுக்க வேண்டும். இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடைய யாராக இருந்தாலும், அனைவரையும் கைது செய்ய வேண்டும்” என்று கோரிக்கை வைத்தார்.