‘பேரவைக்குள் விசில் அடிக்க முடியாது; விஜய்யை திரையரங்குக்கே அனுப்பிடுங்க’ - திருமாவளவன்

திருமாவளவன் தேர்தல் பரப்புரை
Published : April 10, 2026 at 3:45 PM IST

கள்ளக்குறிச்சி: சட்டப்பேரவைக்குள் விசில் அடிக்க முடியாது என்பதால் விஜய்யை திரையரங்குக்கே திருப்பி அனுப்பி விடுங்கள் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் (விசிக) தலைவர் திருமாவளவன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவனின் சமீபத்திய நடவடிக்கைகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பி வரும் நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகளை அவர் நேரடியாகவே சீண்டி வருகிறார்.

இந்நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி (தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் வி.சி.க வேட்பாளர் மாலதியை ஆதரித்து அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் நேற்று பரப்புரையில் ஈடுபட்டார்.

அப்போது, அந்த பரப்புரை கூட்டத்தில் பேசிய திருமாவளவன், “திமுக கூட்டணி பொருத்தமான கூட்டணி; கொள்கை கூட்டணி. அதிமுக கூட்டணி பொருந்தாத கூட்டணி. இரட்டை இலைக்கு ஓட்டு போட்டால் பாஜகவிற்கு போட்டதாக தான் பொருள். இரட்டை இலைக்கு ஓட்டு போட்டால் மோடிக்கு போட்டதாக தான் அர்த்தம். பா.ஜ.க-வை தமிழ்நாட்டில் காலூன்ற வைக்க, எடப்பாடி பழனிசாமி அதனை தோளில் சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்.

பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்ததன் மூலமாக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி துரோகம் செய்துவிட்டார். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரான ஒரே கட்சி பாஜக தான். எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் கூட்டணி வைப்பது தற்கொலைக்கும் சமம்.

விசில் அடித்தால் வாக்கு கிடைக்குமா?

அரசியலில் அதிகாரப் பகிர்வு, ஆட்சியில் பங்கு என்று மேடைக்கு மேடை பேசி, விசில் அடித்துக் கூப்பிட்டாலே எல்லாரும் ஓடி வந்துவிடுவார்கள் என்று யாராவது நினைத்தால் அது தவறு.

அப்படி விசில் அடித்துக் கூப்பிட்டு இதுவரை யாரும் அவர்கள் பக்கம் கூட்டணிக்கு போகவில்லை. அதுதான் இன்றைய நிலைமை. சட்டப்பேரவையில் விசில் அடிக்க முடியாது. தியேட்டரில் தான் விசில் அடிக்க முடியும். அவர்களை தியேட்டருக்கே அனுப்பி விடுங்க.

இன்றுகூட பல கட்சிகள் தி.மு.க-வைத் தேடி வருகின்றன. ஒரு வலுவான தலைமை, தெளிவான கொள்கை எங்கே இருக்கிறதோ, அங்கே தான் கட்சிகள் சேரும். அதை விடுத்து, ‘ஆட்சியில் பங்கு தர்றேன்’ என்று ஆசை காட்டுவதால் மட்டும் கூட்டணி அமைந்துவிடாது” என்று கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

மேலும், விசில் அடிக்கும் கூட்டத்தை நம்பி அரசியல் இல்லை என்பதையும் திருமாவளவன் அழுத்தமாக பதிவு செய்துள்ளார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், தி.மு.க தலைவர் ஸ்டாலின் கரத்தை வலுப்படுத்த நமது வெற்றி வேட்பாளர் மாலதிக்கு பானை சின்னத்தில் வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்யுங்கள் என்று வாக்காளர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

