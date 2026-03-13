அமெரிக்க ஆதரவு நிலை இந்தியாவுக்கு நல்லதல்ல - திருமாவளவன்
இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கை கவலை அளிப்பதாக இருக்கிறது. அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் ஆதரவு நிலை இந்தியாவிற்கு நல்லது அல்ல சென்னை விமான நிலையத்தில் திருமாவளவன் கூறினார்.
Published : March 13, 2026 at 4:28 PM IST
சென்னை: அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் ஆதரவு நிலை இந்தியாவிற்கு நல்லது அல்ல என சென்னை விமான நிலையத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், “இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கை கவலை அளிப்பதாக இருக்கிறது. அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் ஆதரவு நிலையில் இந்தியா செயல்படுவது நல்லது அல்ல. உலக அமைதிக்கும் அது கெடுதல்.
எரிசக்தி பிரச்சினை
பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த நிலைப்பாட்டை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பாக நான் முன் வைக்கிறேன். அமெரிக்க ஆதரவு நிலை எந்த வகையிலும் நமக்கு உடன்பாடானது அல்ல, உகந்தது அல்ல, நல்லது அல்ல” என்று தெரிவித்தார்.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் போரால் உலகளவில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இந்நிலையில், எரிபொருள், எரிவாயு உள்ளிட்ட கச்சா எண்ணெய் தொடர்பான தட்டுப்பாடு உலக நாடுகளை அச்சுறுத்திக் கொண்டிருப்பதை குறிப்பிட்டு பேசிய திருமாவளவன், இந்தியாவிற்கும் அது பொருந்தும் என்பதால், உடனடியாக ஈரான்-இஸ்ரேல் போர் நிறுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் எனவும், இதற்காக இந்திய அரசு முயற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார்.
அச்சுறுத்தல்களுக்கு பயப்படாதவர் ரஜினிகாந்த்
ரஜினியை அரசியலுக்கு வர விடாமல் தடுத்தது திமுக தான் என தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் பரப்புரை மேலாண்மைப் பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா கூறியது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “அது ஒரு ஆதாரமற்ற கருத்து. அவர் எந்த அடிப்படையில் அதை கூறுகிறார்? என தெரியவில்லை. ரஜினிகாந்த் பதவி, அதிகாரம் ஆகியவற்றில் ஈடுபாடும் ஆசையும் இல்லாதவர்.
எனவே, நடிகர் ரஜினிகாந்த் எந்த அச்சுறுத்தலுக்கும் அஞ்சி தனது நிலைப்பாட்டில் இருந்து பின்வாங்க கூடியவர் இல்லை. ஆதவ் அர்ஜூனா கூறுவது தவறான கருத்து” என்று திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, தவெக தலைவர் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகாதது குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த திருமாவளவன், “அதெல்லாம் தேவையில்லாத ஒன்று. பேசுவதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதை பேசுங்கள்” என்றார்.