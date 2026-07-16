சமூக நீதித்துறையின் பெயரை மீண்டும் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை என்று மாற்ற வேண்டும் - திருமாவளவன்
ஆதிதிராவிடர் என்ற பெயரே சாதிய ஒழிப்புக்கு தேவை என்ற அடிப்படையில் முன்மொழியப்பட்டது தான். ஆதிதிராவிடர் என்பது சாதி பெயர் கிடையாது என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் விளக்கமளித்துள்ளார்.
Published : July 16, 2026 at 12:24 PM IST
திருச்சி: தமிழ்நாடு அரசு சமூக நீதித்துறையின் பெயரை ஏற்கனவே இருந்தது போல் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை என மாற்ற வேண்டும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
விசிக சார்பில் ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி தமிழ் தேசிய எழுச்சி மாநாடு நடைபெற உள்ளது. அந்த மாநாடு தொடர்பாக திருச்சி, கரூர், தஞ்சாவூர், பெரம்பலூர் ஆகிய மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய மைய மண்டல ஆலோசனை கூட்டம் திருச்சியில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன், அமைச்சர் வன்னி அரசு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய விசிக தலைவர் திருமாவளவன், ஆதிதிராவிடர் நலத் துறையின் பெயர் தவெக அரசு சமூக நீதித்துறை என மாற்றியது அதிர்ச்சியளித்ததாகவும், அதனை மீண்டும் ஆதி திராவிடர் நலத்துறை என்று மாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், “ எம்.பி ரவிக்குமார், ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையை பெயர் மாற்றம் செய்தது தவறு என எழுதி இருந்தார். உடனே அவர் ஒரு சமூகத்திற்கு ஆதரவாக நிலைபாட்டில் பேசுகிறார். இவர்களால் தான் தலித் ஒற்றுமை இல்லை என பரப்ப தொடங்கிவிட்டார்கள்.
ஒரு நாளும் இந்த இயக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதி உணர்வை மட்டுமே என்ற அரசியல் நிலைப்பாட்டை எடுத்தது இல்லை. இந்தியா முழுவதும் உள்ள தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் அணி திரட்டப்பட வேண்டும், அரசியல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற பார்வை உள்ள இயக்கம் விசிக.
விசிக சாதி பெருமை பேசக்கூடியவர்களுக்கான இயக்கம் இல்லை. சாதிய ஒழிப்பு என்பது தான் இந்த இயக்கத்தின் நோக்கம். சாதி ஒழிப்பை சாதிக்க முடியும் போது தான் தமிழ் தேசியத்தை வென்றெடுக்க முடியும்.
தற்போது ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை என்ற பெயரை சமூக நீதித்துறை என்று மாற்றி விட்டார்கள். இதனை திருமாவளவன் சொல்லிதான் மாற்றினார்கள் என்று ஒரு தரப்பும், வன்னி அரசு சொல்லி தான் மாற்றினார்கள் என்று ஒருதரப்பும் சொல்லி வருகிறது. அல்லது நீண்ட காலமாக இந்த பெயரை மாற்ற வேண்டும் என்ற முயற்சி இருந்தது, தற்போது அதனாலையே மாற்றினார்கள் என்றும் சொல்கிறார்கள்.
ஆதிதிராவிடர் என்ற பெயரே சாதிய ஒழிப்புக்கு தேவை என்ற அடிப்படையில் முன்மொழியப்பட்டது தான். ஆதிதிராவிடர் என்பது சாதி பெயர் கிடையாது.
அப்போது சாதி பெயர் கணக்கிடப்பட்ட பட்டியல் கிடையாது. தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கான பொதுவான பெயர் தான் இருந்தது. தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக ஒரு இணைத்தின் பெயரை குறிப்பிட்டு ஆதிதிராவிடர் என முன்னெடுத்தார் பண்டிதர் அயோத்திதாசர்.
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அதனை முறைப்படுத்தி, தாழ்ப்பட்ட அனைவரையும் ஒன்றிணைக்கும் வகையாக அப்போதையை நீதிக்கட்சி ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்டதுதான் ஆதிதிராவிடர் என்ற பெயர். அப்போது அதனை சிலர் ஏற்க மறுத்தனர்.
இருப்பினும், வட மாவட்டங்களில் பலர் ஆதிதிராவிடர் என பெயர் மாற்ற தொடங்கினர். ஆதிதிராவிடர் என்பது இனத்தின் பெயர், சாதி ஒழிப்பிற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பெயர். அதனை தற்போது சுருக்கி, ஒரு சாதிக்கான பெயராக மாற்றிவிட்டார்கள்.
தமிழ்நாடு அரசு தற்போது சமூக நீதித்துறை என்று மாற்றியுள்ளது. அது எங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது.
சமூக நீதி என்பது சிறுபான்மையினர், ஒபிசி என அனைவருக்குமானது. சாதிய ஒழிப்பிற்காக முன்னெடுக்கப்பட்ட ஆதிதிராவிடர் என்ற பெயர் இருக்க வேண்டும் என்பது தான் விசிகவின் நிலைப்பாடு. ஆகவே தமிழாடு அரசு சமூக நீதித்துறை என்ற பெயரை மீண்டும் ஆதிதிராவிடர் என மாற்ற வேண்டும்” எனக் கேட்டுகொண்டார்.