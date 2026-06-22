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மேகதாது விவகாரத்தில் முதல்வர் விஜய் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் - திருமாவளவன் கோரிக்கை

கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தாலும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாநில மக்களுக்கு ஒத்துழைப்பார்கள் என்று திருமாவளவன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பேட்டி
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 8:25 AM IST

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வேலூர்: மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தையும் கூட்டி கலந்தாலோசிக்க வேண்டுமென விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் (வி.சி.க) தலைவர் தொல். திருமாவளவன் பேட்டியளித்துள்ளார்.

வி.சி.க காட்பாடி செய்தி தொடர்பாளர் அஜித் செல்வராஜ் - மரிய ஜோன் சிந்து ஆகியோரது திருமணம் வேலூரில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவிற்கு வி.சி.க தலைவர் திருமாவளவன் மற்றும் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு ஆகியோர் வருகை புரிந்திருந்தனர்.

விழாவில் கலந்துகொள்வதற்கு முன்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த திருமாவளவன், “விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் விருது வழங்கும் விழா அடுத்த மாதம் ஜூலை 5-ஆம் தேதி எனது தலைமையில் சென்னையில் நடைபெறுகிறது. 2026ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுபெறும் சான்றோர் பட்டியல் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த விழாவில் இயக்கத் தோழர்கள் பெருவாரியாக பங்கேற்க வேண்டும்” என்று அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

மேகதாது விவகாரம் - அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம்

தொடர்ந்து, மேகதாது விவகாரத்தில் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றினாலும், அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்டினாலொழிய தீர்வு எட்டமுடியாது என துரைமுருகன் கூறியிருப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, “சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் முன்மொழ்ந்த தீர்மானத்திற்கு அனைத்து கட்சியினரும் ஆதரவு அளித்துள்ளனர். இதன்மூலம், புதிய முதலமைச்சரும் மேகதாது அணைக்கு ஒன்றிய அரசு அனுமதிக்கக்கூடாது என்பதை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார்.

இருப்பினும், நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அனைத்து கட்சியினரும் ஒருங்கிணைந்து எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும்? மேகதாது பகுதியில் அணை கட்டினால், தமிழ்நாடு எந்த வகையில் பாதிக்கப்படும்? விவசாயிகள் மட்டுமின்றி குடிநீருக்காக மக்கள் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுவார்கள்? கால்நடைகள் எவ்வாறு பாதிக்கப்படும்? குறித்தெல்லாம் ஆலோசிக்க அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுவது அவசியமானது. விசிகவும் அதற்கு கோரிக்கை விடுக்கிறது” என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், “காங்கிரஸ் கட்சி எப்போதுமே தமிழ்நாட்டு நலன்களை முன்னிறுத்தி முடிவுகளை எடுத்திருக்கிறது. தமிழ்நாடு எடுக்கிற முடிவுகளுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி ஒத்துழைப்பு அளித்திருக்கிறது. இதுதான் கடந்த கால வரலாறு. எனவே கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தாலும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாநில மக்களுக்கு ஒத்துழைப்பார்கள்” என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழர் எழுச்சி மாநாடு

இதற்கிடையில் பேசிய அவர், “ஆண்டுதோறும் என்னுடைய பிறந்தநாளான ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதியன்று தமிழர் எழுச்சி நாளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டு, மே 17ஆம் தேதி நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த தமிழ்த் தேசிய எழுச்சி மாநாடு, ஆகஸ்ட் 17 அன்று நடைபெற உள்ளது.

ஆனால் எந்த இடத்தில் நடத்துவது என்பது குறித்து இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை. கட்சியின் உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்தைக் கூட்டி முடிவு செய்யவிருக்கிறோம். மாநாட்டை ஒட்டி தமிழ்நாடு முழுவதும் மண்டல வாரியாக நான் முன்னணி பொறுப்பாளர்களை சந்திக்க இருக்கிறேன்” என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து, “தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சியமைக்க விசிக ஆதரவளித்திருக்கிறது. அமைச்சரவையிலும் இடம்பெற்றிருக்கிறது. இந்நிலையில், வி.சி.க-வின் எதிர்கால அரசியல் குறித்தும் கட்சியின் உயர்நிலைக் குழுவுடன் ஆலோசிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறோம். வி.சி.க மதச்சார்பின்மையை பாதுகாப்பதில் உறுதியாக இருக்கிறது. மதவாத சக்திகளுக்கு தமிழ்நாட்டில் இடமில்லை என்பதை, மக்கள் தேர்தல் மூலம் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். என்றாலும் வெவ்வேறு அடையாளங்களோடு, தமிழ்நாட்டில் மதவாத சக்திகள் காலூன்றுவதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள்.

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குறிப்பாக, அண்ணாமலை பா.ஜ.க-விலிருந்து அனுமதி பெற்று ஒரு இயக்கத்தை தொடங்கியிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது. பொதுவாக கட்சியிலிருந்து வெளியேறினால் செய்தியாளர்களிடம் அறிவித்தாலே போதுமானது. ஆனால், அவர் ஒரு அரசு அதிகாரி பதவி விலகுவதற்கு பின்பற்றும் நடைமுறையை பின்பற்றி முறையாக கடிதம் கொடுத்து விலகியிருக்கிறார்.

பா.ஜ.க எந்த வடிவத்தில் வந்தாலும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனுமதிக்க மாட்டார்கள். மதவாத அரசியல் எந்த அவதாரத்தை எடுத்தாலும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அடையாளம் கண்டுகொள்வார்கள். ஆகவே, வி.சி.க இதனடிப்படையில், தனது எதிர்கால அரசியல் செயல்திட்டங்களை வகுக்கும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MEKEDATU ISSUE
விசிக திருமாவளவன்
மேகதாது விவகாரம்
CM VIJAY
THIRUMAVALAVAN ON MEKEDATU ISSUE

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