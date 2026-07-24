நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி 234 தொகுதிகளிலும் ஆர்ப்பாட்டத்தை அறிவித்தார் திருமாவளவன்

நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி 234 தொகுதிகளிலும் ஆர்ப்பாட்டத்தை அறிவித்தார் திருமாவளவன்
முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை பார்த்தீர்களா என நிருபர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "அந்த படத்தை பார்க்க எனக்கு நேரமில்லை" என திருமாவளவன் பதிலளித்தார்.
Published : July 24, 2026 at 9:43 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வை முழுமையாக ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி 234 தொகுதிகளிலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் அறிவித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.அப்போது அவர் கூறுகையில், "நீட் வினாத்தாள் கசிவால் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மன உளைச்சலுக்கு ஆளான சில மாணவர்கள் தற்கொலையும் செய்து கொண்டுள்ளனர்.
நீட் முறைகேட்டை கண்டித்து டெல்லியில் போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீது காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தியது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. இதில் பல மாணவர்கள் காயமடைந்துள்ளனர். காயமடைந்த மாணவர்களை எம்.பி. ரவிகுமாரும், நானும் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினோம். மேலும், அவர்களது போராட்டத்துக்கு ஆதரவையும் தெரிவித்தோம்.
போராட்டக்காரர்களுடன் அரசுத் தரப்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது. மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கை குறித்து முடிவு எடுக்க இரண்டு நாள் அவகாசத்தை அரசு கேட்டுள்ளது. மேலும், மாணவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளை திரும்பப் பெறவும் அரசுத் தரப்பில் ஒப்புதல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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நீட் விலக்கே விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் உறுதியான நிலைப்பாடு. தமிழகத்துக்கு மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்பதே எங்களது கோரிக்கை. இதனை வலியுறுத்தி வரும் ஜூலை 27 ஆம் தேதி தமிழகத்தின் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் விசிக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும்.
சென்னையில் நடைபெறும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் நானும் நேரடியாக பங்கேற்க உள்ளேன். மாணவர்கள் அறவழியில் போராடினால் ஆதரவு அளிப்போம் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. கடந்த 5 நாட்களாக நீட் விவகாரத்தால் நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அடுத்த வாரம் திங்கள்கிழமை மீண்டும் நாடாளுமன்றம் கூடும் போது, கர்நாடகாவின் மேகேதாட்டு அணைத் திட்டம் தொடர்பாக ஒத்திவைப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்து விவாதிக்க வலியுறுத்த உள்ளோம்" என திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்தீர்களா? என நிருபர்கள் கேள்வியெழப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "தற்போது அந்த படத்தைப் பார்க்க எனக்கு நேரமில்லை. இருப்பினும், ஜனநாயகன் வெற்றிகரமாக ஓடுவதாக அறிந்தேன். மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது" என்றார்.