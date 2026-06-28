டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமினம் குறித்து திருமாவளவன் கருத்து
ஆகஸ்ட் 17 இல் தமிழர் எழுச்சி மாநாடு நடைபெற உள்ளது. அது எங்கு நடைபெறும் என்பது விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று திருமாவளவன் கூறினார்.
Published : June 28, 2026 at 1:46 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக கே. வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்பட்டது தவெக அரசின் உட்கட்சி விவகாரம் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
கும்பகோணம் செல்வதற்காக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் இன்று திருச்சி வந்தடைந்தார்.
திருச்சி விமான நிலையத்தில் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "ஆகஸ்ட் 17 இல் தமிழர் எழுச்சி மாநாடு நடைபெற உள்ளது. அது எங்கு நடைபெறும் என்பது விரைவில் அறிவிக்கப்படும். மாநகராட்சி தூய்மைப் பணிகள் தனியார் மயமாவதை தடுக்கப்பட வேண்டும் கோரிக்கை வைத்திருந்தோம். அதை உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்ட முதலமைச்சர் விஜய், அம்முயற்சியை கைவிட்டுள்ளார். தோழமைக் கட்சிகளின் கோரிக்கைகளையும், ஆலோசனைகளையும் பரீசிலித்து நடவடிக்கை எடுக்கும் அவரின் இந்த செயல் பாராட்டுக்குரியது.
தவெக அரசு ஒவ்வொரு துறை சார்பாக வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டு வருகிறது. கடந்த ஆட்சி நிர்வாகத்தில் எவ்வாறு நிதி நிலைமை இருந்தது என்பதை பொதுமக்களுக்கு வெளிப்படையாக அறிவிப்பதே வெள்ளை அறிக்கை. இதன் வாயிலாக உண்மைத்தன்மை வெளிப்பட வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து அரசு செயல்படுவதாக நினைக்கிறேன்.
நாங்கள் 35 வருடங்களாக தமிழ் தேசியம் பற்றி பேசி வருகிறோம். எங்களின் ஐந்து முதன்மை முழக்கங்களில் ஒன்று தமிழ் தேசியம். ஏராளமான தமிழ் தேசிய கருத்தரங்குகளை, மாநாடுகளை நடத்தி உள்ளோம். அடுத்த பாய்ச்சலாகத்தான் தமிழ் தேசிய மாநாடு நடைபெற உள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "முதலமைச்சரின் நம்பிக்கைக்குரியவர் என்பதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக கே. வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அந்த பொறுப்பு ஆட்சி நிர்வாகத்தில் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் பொறுப்பல்ல. மேலும், அது அவர்களின் உட்கட்சி விவகாரம்.
முதலமைச்சர் விஜய் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்றுவோம் என அறிவித்து, அதை தற்போது அகற்றியுள்ளார்கள். படிப்படியாக டாஸ்மாக் கடைகளை மூட வேண்டும். முழுவதுமாக போதைக் கலாச்சாரம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒழிக்கப்பட வேண்டும். இந்தியா முழுவதும் போதைப்பழக்கம் புழக்கத்தில் உள்ளது கவலை அளிக்கிறது. மதுவிலக்கு என்பது மாநில அரசின் அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் கூட தேசிய அளவில் மதுவிலக்கு கொள்கை வகுக்கப்பட வேண்டும்.
'மதிமுக எம்எல்ஏ-க்களை ராஜினாமா செய்ய முதலமைச்சர் விஜய் வேண்டுகோள் விடுத்தார்' என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கூறியது குறித்து, நான் கருத்து எதுவும் கூற விரும்பவில்லை. மதிமுக வேட்பாளர்களைக் கட்டாயப்படுத்தி தான் உதயசூரியன் சின்னத்தில் திமுக போட்டியிட வைத்ததாக வைகோ கூறியிருப்பது குறித்து திமுக மற்றும் மதிமுக-விடம் தான் கேட்க வேண்டும்" என்று திருமாவளவன் கூறினார்.