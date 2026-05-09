ETV Bharat / state

விசிகவின் முடிவு என்ன? மாலை 4 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு அரசியலில் பரபரப்பான சூழல் நிலவும் நிலையில், தவெகவுக்கு ஆதரவா என்பது குறித்து இன்று மாலை 4 மணிக்கு அறிவிக்கப்படும் என விசிக தெரிவித்துள்ளது.

பரபரப்பாக காணப்படும் விசிக அலுவலகம்
பரபரப்பாக காணப்படும் விசிக அலுவலகம் (PTI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 9, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தவெக ஆட்சியமைக்க இன்னும் 2 எம்.எல்.ஏ-களின் ஆதரவு தேவைப்படும் நிலையில், விசிகவின் முடிவு இன்று மாலை 4 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவு மே 4-ம் தேதி வெளியானது. இந்த தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிட்ட தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. திமுக கூட்டணி 73 இடங்களிலும், அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றன.

தவெக தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த போதிலும் ஆட்சியமைக்கத் தேவையான 118 இடங்களைப் பெறாத காரணத்தினால், இதர கட்சிகளில் ஆதரவைப் பெற வேண்டிய சூழல் உருவானது. இதனையடுத்து, திமுகவின் கூட்டணிக் கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டது.

முதல் கட்சியாக திமுக கூட்டணியில் சுமார் 10 ஆண்டுகள் அங்கம் வகித்த காங்கிரஸ், தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்தது. ஆட்சியில் பங்கு என்ற நிபந்தனையுடன் காங்கிரஸ், தவெக பக்கம் வந்த காரணத்தினால், எண்ணிக்கை 113 என் உயர்ந்தது. இதில் தவெக தலைவர் விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட காரணத்தினால் ஒன்றில் ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும். இதனால் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ-களில் எண்ணிக்கை 112 என குறையும்.

தொடர்ந்து, ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு தவெக தலைவர் விஜய் ஆளுநரை சந்தித்தார். இருப்பினும், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க ஆளுநர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு

இன்னும் 6 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில், 2 கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் விசிகவிடம் தவெக ஆதரவு கோரியது. தலா இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்ற இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தவெக ஆட்சியமைக்க வெளியே இருந்து ஆதரவளிப்பதாக நேற்று (மே 8) அறிவித்தன. இதன் மூலம் தவெகவுக்கு ஆதரவு 116 என உயர்ந்தது.

இதையும் படிங்க: திருமாவளவன் எடுக்கும் முடிவு தான் இறுதி - தவெக ஆதரவு குறித்து வன்னியரசு பேட்டி

விசிக ஆதரவிற்கு காத்திருப்பு

பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் 2 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில், விசிகவின் முடிவை நோக்கி காத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலை உருவானது.

இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்த நிலையில், தொடர்ந்து 2 நாட்களாக இது தொடர்பாக விசிக ஆலோசனை நடத்தி வந்தன. இந்த நிலையில் விசிகவின் உயர்மட்டக் குழு கூட்டம் இணைய வழியில் நேற்று நடைபெற்றது. அதில் இது தொடர்பாக முடிவை எடுக்கும் அதிகாரம் அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவனுக்கு அளிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, தவெகவுக்கு ஆதரவா, இல்லையா என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்று காலை 10 மணிக்கு திருமாவளவன் வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால், இது தொடர்பாக இன்று நண்பகல் செய்தியாளர்களை சந்தித்த விசிக மூத்த நிர்வாகிகள், கட்சியின் நிலைப்பாட்டை இன்று மாலை 4 மணிக்கு திருமாவளவன் அறிவிப்பார் என தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

VCK SUPPORTS TVK
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
விசிக திருமாவளவன்
தவெகவுக்கு விசிக ஆதரவு
VCK TO SUPPORT TVK VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.