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சென்னை மாநகராட்சி கூட்ட அரங்கில் அம்பேத்கர் படம்; மாநகராட்சி இணை ஆணையரிடம் விசிக மனு

அம்பேத்கர் படத்தை வைக்க வேண்டும் என்ற நிலையை கடந்து, ஏற்கனவே இருந்த இடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தி வேறு இடத்தில் வைப்பது முறையற்ற செயல் என விசிக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.எஸ். பாலாஜி தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 6:44 PM IST

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சென்னை: மாநகராட்சி கூட்ட அரங்கில் அம்பேத்கர் படத்தை ஏற்கனவே இருந்த இடத்தில் வைக்க கோரி விசிக சார்பில் மாநகராட்சி இணை ஆணையரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சி மாமன்றத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த அம்பேத்கர் படத்தை அதே இடத்தில் மீண்டும் வைக்க வலியுறுத்தி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் இன்று போராட்டம் நடைபெற்றது. விசிக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.எஸ். பாலாஜி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டத்தில், கட்சியின் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் விசிக தொண்டர்கள் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.

இதனால் மாநகராட்சி நுழைவாயில் பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. மேலும் சென்னை மாநகராட்சி இணை ஆணையர் கற்பகத்தை நேரில் சந்தித்து, விடுதலை சிறுத்தை கட்சி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.எஸ்.பாலாஜி, மாமன்ற உறுப்பினர் சேகுவாரா மனு கொடுத்தனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எஸ்.எஸ்.பாலாஜி, "மிகப் பெரிய பாரம்பரியமும் வரலாறும் படைத்த சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்ட அரங்கில் தலைவர்கள் படம் வைப்பது தொடர்பான பிரச்சனைக்காக இன்று மாநகராட்சி ஆணையரை சந்தித்து மனு அளித்தோம். மாமன்ற கூட்ட அரங்கில் நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற அவைகளில் பல்வேறு ஆளுமைகளை மக்களுக்காக பாடுபட்ட ஆளுமைகள் படங்கள் இருப்பது மரபு. அதே நேரத்தில் கட்டாயம் வைக்கப்பட வேண்டிய படங்கள் என்ற நிலையில் சில படங்கள் உள்ளது.

அந்த வகையில் சென்னை மாநகர கூட்ட அரங்கில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் படம் ஏற்கனவே இருந்த வரிசையில் இருந்து மாற்றப்பட்டு, வேறு இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வரிசையில் இருந்து எடுத்து வேறு இடத்தில் வைத்ததற்கு உடனடியாக கடந்த மாநகராட்சி கூட்டத்தில் விசிக சார்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. அதை பரிசீலனை செய்வதாக மேயர் தெரிவித்திருந்தார். தொடர்ந்து அது தொடர்பாக எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை என்பதால் விசிக உறுப்பினர்கள் தங்கள் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்து வெளிநடப்பு செய்தார்கள்.

அம்பேத்கர் படத்தை வைக்க வேண்டும் என்ற நிலையை கடந்து, ஏற்கனவே இருந்த இடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தி வேறு இடத்தில் வைப்பது முறையற்ற செயல். இது ஒரு வகையில் அவமதிப்பு என்று தான் கருதப்படும். எனவே மீண்டும் அதே இடத்தில் படத்தை வைக்க வேண்டும்.

இது தொடர்பான நடவடிக்கையை சென்னை மாநகராட்சியும், தமிழ்நாடு அரசிடம் உடனடியாக எடுக்கும் என்று நம்புகிறோம். இந்த விவகாரத்தில் அடுத்த நடவடிக்கையை விசிக தலைவருடன் கலந்து பேசி உரிய வகையில் எடுப்போம். வரையறைகளை கடந்து புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் படத்தை ஏற்கனவே இருந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

AMBEDKAR
சென்னை மாநகராட்சி
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எஸ் எஸ் பாலாஜி
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