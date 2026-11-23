பட்டியலின ஆசிரியர்கள் அறையில் மனிதக்கழிவு வீசப்பட்ட விவகாரம்: ஆர்ப்பாட்டத்தில் இறங்கிய விசிகவினர் குண்டுக்கட்டாக கைது
அந்த பள்ளியில் ஆசிரியர்களுக்கு இடையே சாதிய பாகுபாடு இருந்துள்ளதாகவும், அந்த மோதலை அவர்கள் பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களிடம் திணித்ததாக கூறப்படுகிறது.
Published : November 23, 2026 at 6:20 PM IST
அரியலூர்: அரியலூர் மாவட்டம், கீழவெளி அரசு பள்ளியில் சாதிய பாகுபாடு காட்டிய ஆசிரியர்களைக் கைது செய்யக் கோரி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களை போலீசார் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்தனர்.
கீழவெளியில் அமைந்துள்ள அரசுப் பள்ளியில், சாதியப் பாகுபாடு காரணமாக பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்களை தனிமைப்படுத்தி, அவர்களின் அறையில் சக ஆசிரியர்கள் மனிதக்கழிவை வீசியதாக புகார் எழுந்தது. கடந்த நவம்பர் 10-ஆம் தேதி, இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
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இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த முதன்மைக் கல்வி அதிகாரி, பள்ளிக்குச் சென்றடைவதற்கு முன்பே, அந்த அறையில் இருந்த கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுவிட்டன. இருப்பினும் சில ஆசிரியர்கள் அந்த சூழலை புகைப்படம் எடுத்து வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
பணியாளர்கள் மத்தியில் நிலவும் சாதிய பாகுபாடு குறித்த புகார்களின் அடிப்படையில் முதன்மைக் கல்வி அதிகாரி விசாரணை நடத்தி, தலைமை ஆசிரியர் முருகன் உட்பட 3 பேரை நவம்பர் 18-ஆம் தேதி இடமாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டார். அதன்படி தலைமை ஆசிரியர் முருகன், ஸ்ரீபுரந்தான் பள்ளிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
விசிக ஆர்ப்பாட்டம்
இந்நிலையில், கீழவெளி அரசுப் பள்ளியில் ஆசிரியர்களுக்கு இடையே சாதிய வன்கொடுமை நடப்பதாக கூறி, அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அரியலூர் அரசுப் பள்ளி விவகாரம்: போராடிய விசிகவினர் குண்டுக்கட்டாக கைது #Ariyalur | #VCK | #Govtschool | #Protest | #VCKMembersarrest | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/5zKNjMOgD4— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 23, 2026
அப்போது, சாதிய பாகுபாட்டுடன் நடந்து கொண்ட ஆசிரியர்கள் மீது வன்கொடுமைத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, அவர்களை கைது செய்யக் கோரி கோஷம் எழுப்பப்பட்டது.
இவ்விவகாரத்தில் கல்வித் துறை அதிகாரிகள் தலையிட்டு, பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பையும் நீதியையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. அந்த பள்ளியில் ஆசிரியர்களுக்கு இடையே சாதிய பாகுபாடு இருந்துள்ளதாகவும், அந்த மோதலை அவர்கள் பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களிடம் திணித்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
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முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதற்காக, அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு விசிகவினர் திரண்டபோது, அவர்களை தடுக்கும் வகையில், போலீசார் இரும்பு தடுப்புகளை வைத்து தடுக்க முற்பட்டனர். இதனால் ஆத்திரமடைந்த விசிகவினர் திடீரென சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனையடுத்து, அவர்களை போலீசார் குண்டுக்கட்டாக தூக்கி கைது செய்தனர்.
அப்போது, போலீசாருக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதனால் அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.