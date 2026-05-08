விசிகவில் பிளவா? திருமா கருத்திற்கு மாறாக சிந்தனைச்செல்வன் பதிவு - வாய் கூசாமல் தவெக ஆதரவு கேட்பதாக தாக்கு
ஆதரவுக் கேட்டு வாட்ஸ் ஆப்பில் கடிதத்தை அனுப்பிவிட்டு பதில் சொல்லுங்கள் என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? என்று விசிகவின் சிந்தனைச்செல்வன் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
Published : May 8, 2026 at 1:38 PM IST
சென்னை: திமுக தலைமையில் கூட்டணி அமைத்து வெற்றிக்கண்டுள்ள இடதுசாரிகளிடமும், விசிகவிடமும் கூசாமல் ஆதரவு கேட்டு அழைப்பதில் என்னவகை தர்க்க நியாயம் உள்ளது? என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் சிந்தனைச்செல்வன் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
நடந்து முடிந்துள்ள தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், தனிப்பெரும் கட்சியாக உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிகளவில் உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருந்த போதும், ஆட்சியமைக்க முடியாமல் திணறி வருகிறது. அதேபோல், அதிமுக, திமுக தலைமை தனித்தனியே ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் பல கட்டங்களாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் ஆதரவு கோரி வருகிறது. விஜய்யின் ஆதரவை கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் பரிசீலித்து வருகின்றன. இதனால் தமிழ்நாடு அரசியல் களம் நொடிக்கு நொடிக்கு பரபரப்புடன் காணப்படுகிறது. இந்நிலையில், விசிக தலைவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து, உயர்மட்ட குழுவுடன் ஆலோசனை நடத்திய பின்னர், தவெகவிற்கு ஆதரவு கொடுப்பதா? வேண்டாமா? என்ற முடிவு நாளை சனிக்கிழமை (மே 9) எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார்.
இந்த சூழலில், ஆதரவு கோர விரும்பும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களை விஜய் நேரில் சந்தித்திருக்க வேண்டாமா? இரண்டாம் கட்டத்தலைவர்களின் பிடியில் தான் இல்லை என்பதையும், ஆளுநர் வழியாக பாஜக தமிழகத்திற்குள் நுழைய முயற்சிப்பதை தடுக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் மனம்விட்டு கலந்துரையாடி இருக்க வேண்டாமா? என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் சிந்தனைச்செல்வன் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார். இதனால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் ஆதரவு கிடைக்குமா? கிடைக்காதா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து சிந்தனைச்செல்வன் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தேர்தலுக்கு பிந்தைய அசாதாரண சூழலை கையாள்வதில் விஜய் தடுமாறிப் போய் இருக்கிறாரா? அல்லது அவருடன் இருக்கும் இரண்டாம் கட்டத்தலைவர்கள் அவரை தவறாக வழி நடத்துகிறார்களா? என கேள்வி எழுகிறது.
ஆட்சி அமைப்பதற்கான அறுதிப்பெரும்பான்மை தனக்கு கிடைக்காத சூழலில் மிக கவனமாக தவெக செயல்பட்டிருக்க வேண்டும். உடனே தான் ஆதரவு கோர விரும்பும் அரசியல் கட்சித்தலைவர்களை விஜய் நேரில் சந்தித்திருக்க வேண்டாமா? இரண்டாம் கட்டத்தலைவர்களின் பிடியில் தான் இல்லை என்பதையும், ஆளுநர் வழியாக பாஜக தமிழகத்திற்குள் நுழைய முயற்சிப்பதை தடுக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் மனம்விட்டு கலந்துரையாடி இருக்க வேண்டாமா? வாட்ஸ் ஆப்பில் ஆதரவு கேட்டு கடிதத்தை அனுப்பிவிட்டு பதில் சொல்லுங்கள் என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது?
வெற்றி பெற்ற பின் தேர்தலுக்கு முந்தைய முரண்பாடுகளை கூர்தீட்டாமல், அனைத்து தலைவர்களின் நன்மதிப்பை பெரும் வகையில் பெருந்தன்மையாக கருத்துக்களை விஜய் கையாண்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் வெற்றிச்செய்தி வந்த மறுக்கணமே மன்னராட்சிக்கு முடிவு கட்டப்பட்ட நாள் என ஆணவத்தையும், பழி வாங்கும் மனநிலையையும் வெளிப்படுத்தியது சரிதானா?
மோதிலால் நேரு, ஜவகர்லால் நேரு, இந்திராகாந்தி, ராஜீவ்காந்தி, ராகுல்காந்தி என 5-வது தலைமுறை வாரிசு அரசியலை சுமக்கும் காங்கிரசுடன் கை கோர்த்துக் கொண்டு வாரிசு அரசியலைப் பேசுவதை விட நகைமுரண் வேறேதும் இருக்கமுடியுமா? திமுகவை ஒழித்துக்கட்டப்பட்ட மன்னராட்சி என பேசிவிட்டு திமுக தலைமையில் கூட்டணி அமைத்து வெற்றி கண்டுள்ள இடதுசாரிகளையும் விசிகவையும் கூசாமல் ஆதரவு கேட்டு அழைப்பதில் என்னவகை தர்க்க நியாயம் உள்ளது?
விஜய்யின் கரிஷ்மா அடையாளத்தை, நாயக பிம்பத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு அவரை வெளியே வரவிடாமல் இளவரசாக்கி முடக்கி வைத்து விட்டு அவருடன் இருக்கும் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களில் ஒரு சிலர் திமுகவின் மீதுள்ள பகையை தீர்த்துக் கொள்ள விஜய்யை பயன்படுத்துகிறார்கள்.
ஆட்சிக்கு வந்த மறு நிமிடமே திமுக அதிமுக தலைவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என பிதற்றுவது ஆணவத்தின் உச்சமல்லவா? விசிக கட்சியில் தலைவர் திருமாவுடன் இருபது பேர் மட்டும் தான் இருக்கிறார்கள். மற்றவர்கள் எல்லாம் எங்கள் ஆட்கள் தான். சிலீப்பர் செல்லாக அங்கே இருக்கிறாரகள் என பேசுவது என்ன வகை அரசியல் அறம்?
அரசியல் புரிதலாலும் தனது அன்பாலும் தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஜய் தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை அடைத்து வைக்கும் ரிசார்ட் அரசியலை கொண்டு வந்திருப்பது ரசிக்கத்தகுந்ததல்ல. விஜய் தன்னுடன் இருப்பவர்களின் தவறான அணுகுமுறையும் தவறான வழிகாட்டலும் தான் தனக்கு ஆதரவு வந்து சேர்வதற்கான வழியை அடைத்து வைத்திருக்கிறது என்பதை உடனே உணர வேண்டும்.
சனநாயக நெறிமுறைகள் அனைத்தையும் மீறி கவர்னர் ஆட்சியை திணிக்க பாஜக முயன்று வரும் இந்த சூழலின் ஆபத்தை உணருவதும் அதை தடுத்து தமிழ்நாட்டை காப்பதுதான் மக்கள் முன்னால் உள்ள சவால்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.